Nghệ An: Lo lắng mất quyền lợi sau gần 20 năm mua nhà tập thể hóa giá

13 hộ dân là công nhân nghỉ hưu của Công ty đường sắt Nghệ Tĩnh có đơn gửi Báo PLVN và các cơ quan chức năng về việc không đồng ý với việc cấp Giấy CNQSDĐ cho Cty CP đường sắt Nghệ Tĩnh bao gồm cả dãy nhà mua hóa giá trước đây.

Cty CP đường sắt Nghệ Tĩnh tiền thân là Xí nghiệp quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh, đơn vị trực thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam. Năm 2003, đơn vị này hóa giá các gian nhà tập thể giải quyết chỗ ở cho công nhân, những người đăng ký mua đã nộp tiền mua để có nơi sinh hoạt, sinh sống ổn định từ đó đến nay. Thời điểm đó, theo các hộ dân thì các gian nhà tập thể hầu hết đã xuống cấp, để ở họ phải sửa chữa, để đảm bảo cho nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng.

Một số nhà tập thể sau này đã được cấp sổ đỏ, còn lại vẫn sinh sống ổn định. “Tôi cũng như các hộ gia đình khác tại đây, khi được hóa giá tài sản là nhà tập thể thì sửa chữa để sinh sống, sau nhiều năm thì nhà cũng xuống cấp không sử dụng được nữa nên cải tạo, có nhà xây mới lại để đảm bảo an toàn cũng như phục vụ nhu cầu của gia đình vì con cái ngày càng lớn...”, ông Đậu Đình Thắng, đại diện các hộ dân chia sẻ.

Năm 2020, các hộ dân này bất ngờ khi biết Cty đã tiến hành cổ phần hóa, còn khu nhà tập thể nơi mình mua hóa giá nay đã được cấp sổ đỏ cho Cty CP đường sắt Nghệ Tĩnh. Không đồng ý về việc này, các hộ dân làm đơn gửi các cấp chính quyền đòi quyền lợi.

UBND tỉnh Nghệ An sau khi tiếp nhận đơn đã giao Sở TN&MT tỉnh Nghệ An tham mưu về phương án giải quyết cũng như trả lời công dân. Sau nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cấp, các ngành, Sở TNMT tỉnh Nghệ An cũng tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản trả lời công dân.

Trong đó, ngày 13/6/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu có Văn bản số 3693 có nội dung: Đề nghị Cty CP đường sắt Nghệ Tĩnh rà soát lại quỹ đất đã được Nhà nước cho thuê, căn cứ điều kiện thực tế, hiện trạng sử dụng đất, báo cáo Bộ GTVT, Bộ Tài chính và Tổng Cty đường sắt Việt Nam xem xét điều chỉnh lại phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa DNNN theo hướng đưa các khu tập thể và khu đất mà Xí nghiệp Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh trước đây đã bán nhà tập thể, phân nhà tập thể cho cán bộ nhân viên ra khỏi phương án sử dụng đất để trả về địa phương quản lý, sử dụng theo quy hoạch và quy định của pháp luật.

Được biết, khu đất có diện tích 36.105,6m2 tại số 27A đường Lê Ninh, phường Quán Bàu được UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy CNQSDĐ số 189804 năm 2007 cho Xí nghiệp đường sắt Nghệ Tĩnh với mục đích giao thông. Tháng 1/2016, công ty chính thức cổ phần hóa với 51% số vốn Nhà nước. Theo đơn phản ánh của các hộ dân cho rằng, việc chính quyền địa phương cấp Giấy CNQSDĐ cho Cty CP đường sắt Nghệ Tĩnh là vi phạm điều 53, Luật Đất đai năm 2013:.. việc Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định, thu hồi đất theo quy định của Luật này và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải GPMB.

Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh nói gì?

Ông Trần Quốc Toản – Phó Giám đốc Cty CP đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết, sau khi công ty cổ phần hóa, nộp tiền thuê đất cho tỉnh thì đã tính toán tiền thuê đất cho các hộ dân, tuy nhiên khi người dân có ý kiến thì đến nay chưa tiến hành thu của hộ dân nào.

Ông Toản cũng cho biết, việc Cty xây dựng quy hoạch sử dụng đất theo tinh thần của Tổng Cty đường sắt Việt Nam và Bộ GTVT và được UBND tỉnh cho thuê đất, cấp Giấy CNQSDĐ là đúng quy định pháp luật. Các hộ dân vốn là công nhân đường sắt, trước đây được Cty hóa giá tài sản trên đất chứ Cty không bán đất. Về việc này, các hộ dân cho rằng, khi hóa giá nhà tập thể là gắn liền trên đất và họ đã sinh sống ổn định nhiều năm nay. Việc hóa giá nhà tập thể mà không gắn liền trên đất thì không biết nhà ở đâu (?).

Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Trưởng phòng Quản lý đất đai Sở TNMT Nghệ An cho biết, các hộ dân được công ty hóa giá tài sản trên đất, điều này cũng được thể hiện qua giấy tờ các hộ dân cung cấp. Theo ông Toàn, trường hợp ở đây là đất của Xí nghiệp đường sắt đang sử dụng, sau khi cổ phần hóa, đơn vị tiến hành quy hoạch lại và vẫn đang sử dụng đất đó. Trong quy hoạch không có đất dành cho đất ở đối với nhân viên. Cũng theo ông Toàn, trong việc này, người dân đã mua tài sản trên đất của Công ty được cho thuê đất thì đây là vụ việc dân sự giữa hai bên, hai bên cần ngồi lại thống nhất với nhau.

