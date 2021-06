Nghệ An: “Lộ diện” liên danh nhà thầu trúng gói dự án có nguồn vốn “khủng”

Theo đó, mới đây ông Hoàng Phú Hiền – Giám đốc Sở GTVT Nghệ An đã ký Quyết định số 350/QĐ-SGTVT ngày 09/6/2021 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 19 thi công dự án nói trên cho Liên danh Công ty cổ phần tổng công ty xây dựng Nghệ An và Công ty cổ phần xâp lắp Giang Sơn.

Giảm tới hơn nửa tỷ, 02 doanh nghiệp trúng gói thầu hơn 100 tỷ đồng

Qua tìm hiểu của phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp, gói thầu dự án nói trên được Bộ GTVT ban hành Quyết định số 503/QĐ-BGTVT ngày 02/4/2021 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp, mở rộng QL 15A đoạn Km301+500-Km333+200, tỉnh Nghệ An (gọi tắt là gói thầu số 19).

Tiếp đó, vào ngày 07/6/2021, Sở GTVT Nghệ An đã ban hành Quyết định số 347/QĐ-SGTVT phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu số 19.

Và, theo tờ trình số 275/TTr-BQLDA ngày 09/6/2021 của Ban quản lý dự án công trình giao thông thì cùng ngày này, giám đốc Sở GTVT Nghệ An cũng đã ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 19 cho Liên danh Công ty cổ phần tổng công ty xây dựng Nghệ An và Công ty cổ phần xây lắp Giang Sơn với giá trúng thầu: 100.443.703.000 đồng.

Quyết định công nhận kết quả trúng thầu gói thầu số 19 cho liên danh Công ty cổ phần tổng công ty xây dựng Nghệ An và Công ty cổ phần xây lắp Giang Sơn trúng thầu thi công gói dự án nâng cấp, mở rộng QL 15A

Trước đó, bên mời thầu (Ban quản lý dự án công trình giao thông) đưa ra dự toán để đưa ra đầu thầu là 100.958.000.000 đồng.

Đối với gói thầu này, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công phải hoàn thành trong vòng 15 tháng kể từ ngày hợp đồng ký kết có hiệu lực.

Tại quyết định số 350/QĐ-SGT, ông Hoàng Phú Hiền cũng giao cho Ban quản lý dự án công trình giao thông chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng với nhà thầu theo quy định của hồ sơ mời thầu được duyệt…

Liên danh nhà thầu chính trúng gói thầu “khủng” là ai?

Theo dự liệu mà chúng tôi thu thập được, trong gói thầu số 19 nói trên đã được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thì 02 doanh nghiệp trúng thầu đều có trụ sở đăng ký tại tỉnh Nghệ An.

Trong gói thầu số 19, Công ty cổ phần tổng công ty xây dựng Nghệ An (có địa chỉ tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc) đảm nhiệm vai trò là nhà thầu chính, còn Công ty cổ phần xây lắp Giang Sơn (địa chỉ tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu) là nhà thầu phụ.

Đầu năm 2021, Công ty cổ phần tổng công ty xây dựng Nghệ An cũng đảm nhiệm là nhà thầu chính cùng với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 30.7 (nhà thầu phụ) của gói thầu số 05- Xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị thang máy thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình xây mới trường THPT chuyên Phan Bội Châu (giai đoạn 1) do Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An làm chủ đầu tư với mức giá trúng thầu: 73.538.268.000 đồng.

Riêng đối với Công ty cổ phần tổng công ty xây dựng Nghệ An ngoài việc là liên danh chính của gói thầu số 19 thì đây cũng nhà thầu liên tục có mặt trúng thầu ở các gói thầu thuộc Ban quản lý dự án 7 – đơn vị đại diện chủ đầu tư các dự án do Bộ GTVT, Tổng cục đường bộ Việt Nam giao.

Dự kiến, đơn vị thi công sẽ hoàn thiện các hạng mục xây lắp gói nâng cấp, mở rộng QL 15A trong vòng 15 tháng kể từ ngày hợp đồng ký kết có hiệu lực

Cụ thể như gói thầu XL.5B: Thi công hoàn thiện mặt đường tuyến chính QL60 (đoạn Km8+372,87-Km9+715,4), tuyến Huyện lộ 17 (Km0-Km3+605,7) và hệ thống ATGT thuộc dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên - Quốc lộ 60, tỉnh Bến Tre và Trà Vinh (Điều chỉnh dự án) với giá trúng thầu 27.858.423.000 đồng theo kết quả thông báo trúng thầu số 2595/TB-BQLDA7 ngày 26/12/2019.

Đầu năm 2021, Công ty cổ phần tổng công ty xây dựng Nghệ An cũng đã trúng thầu gói thầu dự án “Mở rộng, nâng cấp TL8 (đoạn từ cầu kênh N31A đến ngã tư Tân Quy), huyện Củ Chi” với mức bỏ giá 27.451.797.018 đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thuộc UBND Tp Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Hiện nay, tại Nghệ An, Công ty cổ phần tổng công ty xây dựng Nghệ An cũng đang tham gia bỏ thầu gói thầu dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 1 Trường Đại học Y khoa Vinh (cơ sở 2)” với tổng mức đầu tư 24.276.000.000 đồng (chia thành 07 gói thầu) và đang chờ kết quả chấm thầu…

Tác giả: Ngọc Thái

Nguồn tin: Diễn đàn Doanh nghiệp