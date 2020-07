Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 nữ sinh về từ Đà Nẵng bị ho, sốt

Chiều 30-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, TS Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, cho biết do nữ sinh 20 tuổi ở phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An trở về từ Đà Nẵng có biểu hiện sốt, ho khan nên hiện tại nữ sinh này đang được cách ly, điều trị tại bệnh viện.

Cũng theo ông Định, nữ sinh này không tiếp xúc trực tiếp với trường hợp nào mắc Covid-19, người này có tiếp xúc với một người bạn, người này có tiếp xúc với một điều dưỡng và điều dưỡng này có tiếp xúc với một bệnh nhân. Như vậy nữ sinh viên này là F3, mà trường hợp F1 và F2 tiếp xúc với bệnh nhân này đã có kết quả âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, để chủ động phòng chống dịch, hiện Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đang cho lấy mẫu xét nghiệm đối với trường hợp này.

Ngành y tế Nghệ An đang giám sát chặt những trường hợp trở về từ Đà Nẵng.

Được biết, nữ sinh trên đang theo học tại Đại học Y dược Đà Nẵng, người này về TP Vinh vào ngày 27-7. Trong ngày 30-7, ngành y tế đã tiến hành phun hóa chất khử trùng tiêu độc nơi ở của người này ở phường Trường Thi, TP Vinh.

Nghệ An có hơn 7.000 người trở về từ Đà Nẵng và Quảng Ngãi trong vòng 14 ngày qua. Hiện những người này được khuyến cáo cách ly tại nhà 14 ngày, đồng thời chủ động khai báo y tế.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động