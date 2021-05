Nghệ An kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất

Những mối nguy dịch xâm nhập

Nghệ An có đường biên giới dài 468,281km tiếp giáp nước bạn Lào, địa hình phức tạp, có nhiều đường mòn, lối mở qua lại biên giới nên nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập địa bàn Nghệ An là rất lớn.

Một mối nguy cơ khác là hiện nay, vấn đề phòng tránh lây nhiễm trong các cơ sở cách ly y tế. Theo báo cáo của Sở Y tế Nghệ An, tính đến 18h00 ngày 26/4/2021, toàn tỉnh đã cách ly và theo dõi sức khỏe cho 76.319 trường hợp. Trong đó, Nghệ An hiện đang quản lý và cách ly cho 588 trường hợp.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An kiểm tra khu cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại BVĐK khu vực Tây Nam.

Kích hoạt phòng, chống dịch ở mức cao nhất

Trước tình hình đó, tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo quyết liệt Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch (BCĐPCD) các cấp, đặc biệt là BCĐ của các huyện có biên giới giáp với Lào đã được kích hoạt ở cấp độ phòng chống dịch cao nhất, tập trung ngăn chặn tất cả các đối tượng vượt biên, nhập cảnh trái phép vào nội địa qua các đường mòn lối mở.

Song song với việc siết chặt quản lý vượt biên, nhập cảnh trái phép, tỉnh Nghệ An đã tập trung vào công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở y tế, khu cách ly y tế tập trung; triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên tuyến đầu.

Đến thời điểm hiện nay, chiến dịch tiêm chủng ở Nghệ An được triển khai tốt, đảm bảo an toàn, chưa ghi nhận tai biến nặng xảy ra sau tiêm chủng. Dự kiến chiến dịch tiêm chủng sẽ hoàn thành vào đầu tháng 5/2021” - TS.BS. Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An cho biết.

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng đến công tác phát hiện, điều trị, nhất là khu vực biên giới. Đến nay, hệ thống điều trị trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng và kích hoạt ở mức cao nhất, thực hiện phương châm 4 tại chỗ; ngành y tế cũng đã bố trí các điểm có thể thu dung, điều trị những bệnh nhân mắc COVID-19.

Cụ thể như tuyến đường 7 có cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Sở Y tế đã bố trí khu điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam; ở tuyến đường 48, bố trí điểm cách ly, điều trị tại BVĐKKV Tây Bắc.

Còn ở TP Vinh, Sở Y tế đã bố trí tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho những ca bệnh nặng nhất. Hiện tại, trung tâm này đã được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại nhằm hạn chế tối đa việc chuyển tuyến.

Mới đây, Thường trực BCĐPCD COVID-19 tỉnh Nghệ An tổ chức họp triển khai Công điện số 541/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và Công điện số 540/CĐ-TTg về việc tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh về Việt Nam.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐPCD COVID-19 tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Nghệ An quyết định dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người vào dịp nghỉ lễ như: Lễ hội du lịch Cửa Lò, Lễ hội du lịch biển Quỳnh...

Ngành y tế tỉnh thực hiện tốt quy trình phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở KCB; hoàn thành công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 theo đúng thời gian; Chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch...

Đặc biệt, nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và phát hiện những trường hợp có yếu tố liên quan đến dịch bệnh, thông tin cho chính quyền để bảo đảm trên địa bàn tỉnh không có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Tác giả: Từ Thành

Nguồn tin: Báo Sức khỏe & Đời sống