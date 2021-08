Nghệ An kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 3 với 250 giường

Lấy mẫu xét nghiệm cho những trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Trung Thành

Tính từ ngày 13/6 đến nay, Nghệ An đã phát hiện 734 trường hợp nhiễm COVID-19; điều trị khỏi cho ra viện và chuyển tuyến trên là 280 bệnh nhân; 01 bệnh nhân tử vong do mắc bệnh nền nặng; hiện đang có 453 bệnh nhân đang điều trị…

Diến biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19, số lượng bệnh nhân COVID-19 tăng nhanh đã khiến cho Bệnh viện dã chiến số 1 (đặt tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên), số 2 Nghệ An (đặt tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn) và các cơ sở y tế điều trị COVID-19 khác trong tỉnh quá tải.

Trước tình hình đó tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo ngành y tế cũng như các cơ quan chức năng khảo sát, lựa chọn địa điểm và nhanh chóng xây dựng Bệnh viện Dã chiến số 3. Bệnh viện dã chiến số 3 Nghệ An được xây dựng trên cơ sở trưng dụng Trung tâm PHCN-BNN Giao thông 4 - Cửa Lò, với quy mô 250 giường bệnh.

Bắt đầu từ sáng 21/8, Bệnh viện Dã chiến số 3 sẽ chính thức thu dung, điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Việc thần tốc xây dựng và đưa Bệnh viện dã chiến số 3 vào hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bệnh viện dã chiến số 3 Nghệ An được xây dựng trên cơ sở trưng dụng Trung tâm PHCN-BNN Giao thông 4 - Cửa Lò, với quy mô 250 giường bệnh. Ảnh: Trung Thành

Nhân lực của bệnh viện Dã chiến số 3 đã được Sở Y tế Nghệ An điều động các y, bác sĩ của Bệnh viện Phục hồi Chức năng Nghệ An; cử các tổ chuyên gia từ Bệnh viện dã chiến số 1, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An cùng tham gia điều trị với tổng số nhân lực bệnh viện là 70 người.

Trong ngày 20/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Du lịch Nghệ An đã tiếp tục thực hiện khảo sát các khách sạn ARMY, Công đoàn, Nhà khách Kiểm toán và Khu B Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An làm Bệnh viện dã chiến số 4, 5 điều trị bệnh nhân COVID-19.

Để các Bệnh viện Dã chiến số 4, số 5 có thể đi vào hoạt động ngay sau khi hoàn thành, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã giao cho Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Nội tiết Nghệ An xây dựng khung nhân lực để tham gia, điều trị trong các Bệnh viện.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thực hiện khảo sát Khách sạn ARMY nơi dự kiến thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19.

Dự kiến, sau khi đi vào hoạt động, các Bệnh viện có thể thu dung, điều trị cho hơn 1.000 bệnh nhân COVID-19.

Tác giả: Từ Thành

Nguồn tin: suckhoedoisong.vn