Nghệ An: Khi các ngân hàng "bấm nút điều khiển" phụ huynh học sinh

Mới đây, sau cuộc họp phụ huynh đầu năm học 2020-2021, nhiều phụ huynh tại TP Vinh đã được nhà trường thông báo về việc trường sẽ thực hiện thu các khoản đóng góp thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng. Kèm theo thông báo là những hướng dẫn cụ thể về phương pháp giao dịch, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký sử dụng ngân hàng điện tử…để thực hiện giao dịch. Việc thu tiền mặt như truyền thống không còn được áp dụng.

Câu chuyện thu qua tài khoản ngân hàng càng gây nhiều tranh cãi hơn khi thông báo từ nhà trường là áp dụng việc thu chỉ thông qua tài khoản Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An (Ngân hàng BIDV Nghệ An). Cụ thể, trong thông báo gửi tới phụ huynh, trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh) nêu rằng:

“Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh về thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục. Nhằm tạo sự thuận tiện, nhanh chóng cho phụ huynh trong việc đóng các khoản thu cho nhà trường, hạn chế việc thanh toán bằng tiền mặt, góp phần kiểm soát dịch bệnh Covid-19, từ tháng 9/2020 trường THPT Lê Viết Thuật phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu từ và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An triển khai hình thức thu hộ các khoản thu qua ngân hàng”.

Hiệu trưởng trường THPT Lê Viết Thuật cho rằng thông báo này là hướng dẫn phụ huynh thực hiện chứ không mang tính áp đặt, đang thực hiện triển khai nên cơ bản khuyến khích phụ huynh tham gia

Trước thông báo này của nhà trường, nhiều phụ huynh cho rằng việc nhà trường thực hiện thu qua tài khoản Ngân hàng BIVD, kèm theo nội dung nếu phụ huynh chưa có tài khoản thì mở tài khoản để giao dịch là không hợp lý. Việc “áp đặt” phải mở tài khoản Ngân hàng BIDV để thực hiện giao dịch khiến họ không hài lòng.

Phụ huynh cho rằng những người có tài khoản ngân hàng BIDV thì không cần phải bàn, nhưng có những phụ huynh đã có ít nhất một, thậm chí hai ba tài khoản các ngân hàng khác, thì sao lại không đưa vào sử dụng để được giao dịch bình thường. Mà lại phải mở thêm tài khoản, để rồi mất thời gian, mất thêm tiền bạc trong khi đó giao dịch tại tài khoản này thì dường như là rất ít.

Trao đổi về những phản ứng này từ phía phụ huynh, ông Phan Xuân Phàn – Hiệu trưởng trường THPT Lê Viết Thuật cho rằng đây là một việc làm hết sức thuận lợi cho không chỉ phía phụ huynh mà còn thuận lợi cho nhà trường trong việc thực hiện thu các khoản đóng góp. Vừa giảm áp lực, gánh nặng, nhân lực cho những người trực tiếp phụ trách thu, còn tăng tính minh bạch trong thu chi…

Trước những băn khoăn của phụ huynh, PV PL&DS đã có những trao đổi với Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An cho rằng việc sử dụng tài khoản ngân hàng nào là quyền ở phụ huynh, không có sự áp đặt.

“ Sở sẽ có văn bản chỉ đạo cụ thể, việc mở tài khoản ở ngân hàng nào là quyền của phụ huynh. Việc không sử dụng tiền mặt là đúng với quy định của Nhà nước, tuy nhiên đang khuyến khích, triển khai phải phù hợp với điều kiện thực tế.” – Ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ có văn bản chỉ đạo cụ thể về nội dung này

Nói về về câu chuyện sử dụng ứng dụng, tài khoản thu các khoản phụ huynh nộp cho nhà trường thông qua tài khoản, ứng dụng mà phía Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An đang từng bước triển khai, thực hiện. Ngân hàng BIDV Nghệ An cho rằng đó là việc làm hết sức cần thiết. Thực tế BIDV cũng từng triển khai nhiều các ứng dụng khác như thu hộ tiền điện, tiền nước…hoàn toàn tiện lợi cho khách hàng cá nhân.

Và để hướng tới mục tiêu chung, cũng như việc phát triển công nghệ nhằm mang lại những tiện ích, thuận lợi cho khách hàng, ngân hàng đang phải từng bước củng cố, phát huy tối đa những lợi thế của công nghệ để tăng hiệu quả tối đa, thiết thực. Để triển khai đồng bộ, trước mắt ngân hàng cũng đã phải triển khai mang tính nền tảng với sự hỗ trợ tối đa, miễn phí cho người sử dụng, hoàn toàn không có mục đích doanh thu hay độc quyền.

Liên quan tới việc triển khai thu các khoản đóng góp qua tài khoản ngân hàng, UBND TP Vinh (Nghệ An) cũng đã có một số văn bản đề cập. Trong đó có nội dung tiếp nhận đối với phần mềm thanh toán và quản lý dữ liệu đóng học phí cho các trường học trên địa bàn TP Vinh do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An tài trợ, ngoài ra những tài trợ khác liên quan cùng nội dung này của các ngân hàng khác thì chưa được xem xét.

Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ có văn bản chỉ đạo cụ thể sao về câu chuyện này, PL&DS sẽ tiếp tục thông tin.