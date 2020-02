Nghệ An, Khánh Hòa, Điện Biên: Bao giờ cho học sinh đi học lại?

Học sinh các địa phương tiếp tục nghỉ học hết tuần này.

Bộ Y tế vừa có công văn phúc đáp Bộ GD&ĐT về việc tăng cường phòng chống dịch virus corona mới tại các cơ sở giáo dục.

Theo đó, Bộ Y tế đã cho ý kiến, các địa phương không có dịch có thể cho học sinh đi học sau khi đã tiêu độc, khử trùng trường lớp, vệ sinh bàn ghế sạch sẽ…đảm bảo các điều kiện vệ sinh, phòng bệnh cho học sinh.

Các cơ sở giáo dục luôn đủ nước sạch, xà phòng, hướng dẫn cho học sinh, phụ huynh và giáo viên về cách thức phòng bệnh và các giải pháp ngăn ngừa lây nhiễm virus corona mới trong trường học.

Chiều ngày 10/2, bà Hoàng Thị Lý, Phó giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Khánh Hòa cho biết, trước mắt học sinh sẽ nghỉ học hết tuần này. Sở GD&ĐT phối hợp với các cơ quan theo dõi tình hình dịch bệnh, sau đó mới có đề xuất về việc thời gian nào cho học sinh quay lại trường học.

Hiện, các đoàn kiểm tra vẫn thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra các cơ sở giáo dục về việc chuẩn bị chu đáo để học sinh đi học trở lại. Dự kiến, đến cuối tuần này, đơn vị sẽ có thông báo mới về việc học sinh tiếp tục nghỉ học hay quay trở lại trường.

“Tại Nghệ An, tình hình thời tiết mưa rét đang diễn ra, vì thế học sinh vẫn tiếp tục nghỉ học đến hết tuần. Sau đó, Sở GD&ĐT sẽ tham vấn ý kiến Sở Y tế Nghệ An, hai đơn vị cùng thống nhất mới trình tham mưu lên UBND tỉnh về việc ngày nào học sinh quay trở lại trường học”, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An nói.

Cũng theo ông Thành, đến thời điểm này, không có trường hợp nào phát hiện nhiễm virus corona mới, kể cả hơn 1.000 học sinh ở 2 trường THPT của 6 huyện miền núi có nhiều phụ huynh lao động từ Trung Quốc trở về. Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch bệnh vẫn đang được triển khai ráo riết.

Ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, đến thời điểm này tại địa phương chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus corona mới. Cũng theo ông Sơn, học sinh Điện Biên được nghỉ học hết tuần này sau đó xem xét tình hình thực tế mới có quyết định tiếp theo cụ thể. Trong những ngày nghỉ, địa phương đã tiến hành phun khử trùng, tiêu độc trường lớp.

Tính đến 17 giờ chiều ngày 8/2, có 63/63 tỉnh, TP báo cáo Bộ GD&ĐT về việc cho học sinh nghỉ học kéo dài để phòng chống dịch.

Đa số các địa phương cho học sinh nghỉ đến hết 16/2, riêng Nghệ An, Điện Biên, Hà Tĩnh, Khánh Hòa chưa thông báo ngày học sinh đi học trở lại.

Như vậy, dù Bộ Y tế có văn bản trả lời Bộ GD&ĐT: các địa phương không có dịch có thể cho học sinh đi học sau khi đã tiêu độc, khử trùng trường lớp, vệ sinh bàn ghế sạch sẽ… tuy nhiên, đến thời điểm này, chưa có địa phương nào thay đổi thời gian học sinh có thể quay lại trường học sau đợt nghỉ kéo dài.

Tác giả: HÀ LINH

Nguồn tin: Báo Tiền phong