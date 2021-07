Nghệ An: Khẩn trương chặt đứt nguồn lây nhiễm tại bản vùng cao Chằm Puông

Lực lượng chức năng huyện Tương Dương (Nghệ An) lập chốt kiểm soát chặt người ra vào sau khi ghi nhận 5 trường hợp mắc COVID-19 tại bản Chăm Puông, xã Lượng Minh. Ảnh: TTXVN

Trước đó, vào sáng 14/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An phát đi thông báo lần đầu tiên, tại bản Chằm Puông xuất hiện 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đến 7 giờ ngày 15/7 tại bản này tiếp tục phát hiện thêm 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.



Hiện nay đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An do một Phó Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn đang thường trực bám sát bản để kịp thời điều tra, truy vết, lấy mẫu các trường hợp dương tính mới và hỗ trợ chống dịch. Tối 14 đến rạng sáng 15/7, các bác sỹ và kỹ thuật viên các phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bệnh viện Sản nhi đã thức trắng đêm để thực hiện việc xét nghiệm.

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm người dân bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An. Ảnh: TTXVN

Bản Chằm Puông nằm cách xa trung tâm huyện, giao thông đi lại cách trở; 100% dân số là đồng bào dân tộc, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Việc điều tra, truy vết, lấy mẫu và thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp.



Bà Vi Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tương Dương cho biết, huyện khuyến cáo nhân dân trong bản yên tâm. Thông qua phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, người dân các xã trên địa bàn huyện và các cơ quan, đơn vị sẽ huy động các nguồn lực, đảm bảo cuộc sống cho người dân bị phong tỏa và cách ly, không để bất cứ người dân nào trong bản thiếu lương thực hoặc lo lắng về vấn đề lương thực, thực phẩm.



Để các nguồn lực giúp đỡ cho bản Chằm Puông hiệu quả và thiết thực, huyện Tương Dương đề nghị mọi người liên hệ trực tiếp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện để được điều phối hoặc được tư vấn, định hướng trước khi quyên góp sao cho sát nhu cầu, giảm lãng phí, giúp người dân trong bản duy trì lâu dài cuộc sống trong suốt quá trình chống dịch.

