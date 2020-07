Nghệ An: Khai thác nước lậu, DNTN Thúy Hiếu bị UBND TX Cửa Lò xử phạt

Ngày 16/06/2020, MT&ĐT có bài viết: “Nghệ An: DNTN Thúy Hiếu khai thác nước lậu nhiều năm cho khách dùng?”. Bài viết phản ánh Tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Cty TNHH Thúy Hiếu do bà Nguyễn Thị Thúy làm giám đốc sở hữu hệ thống, nhà hàng khách sạn sang trọng, nổi tiếng. Cụ thể có khách sạn Thúy Hiếu 1 (3 sao, đóng tại 242 đường Bình Minh); khách sạn Thúy Hiếu 2 (2 sao, đóng tại 250 đường Nguyễn Sư Hồi, phường Nghi Hương). Hai khách sạn này có hàng trăm giường, với cả hệ thống cà phê, karaoke. Ngoài ra Cty này còn có 2 nhà hàng luôn đông đúc thực khách đó là nhà hàng Thuý Hiếu 1 và nhà hàng Thúy Hiếu 2 rộng hàng ngàn m2 tọa lạc trên bãi biển Cửa Lò, nằm sát quảng trường Bình Minh.

Nhà hàng Thúy Hiếu 1, Thúy Hiếu 2 với diện tích cả gần ngàn m2, có thể tiếp đón hàng trăm du khách, khai thác nước ngầm trái phép lâu nay nhưng đến nay vẫn chưa bị xử lý.

Mỗi mùa du lịch, hệ thống nhà hàng, khách sạn của Cty Thúy Hiếu tiếp đón hàng vạn du khách trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, thời điểm dịch Covid-19 đi qua, trong khi các khách sạn, nhà hàng khác đang chật vật tìm lại khách thì tại hai khách sạn và hai nhà hàng của Thúy Hiếu vẫn luôn đông khách, trong đó có những lượng khách “ruột” từ Bắc vào.

Tuy nhiên đi ngược lại với những “điểm sáng” kinh doanh thì nhiều năm nay, doanh nghiệp này bị tố cáo khai thác nước ngầm trái phép cho khách du lịch sử dụng mà không phải đóng bất cứ khoản thuế phí nào. Điều đặc biệt hơn là sự việc này đã diễn ra nhiều năm nhưng không bị “phát hiện”, xử lý từ các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An.

Cụ thể tại bãi biển Cửa Lò, Cty TNHH Thúy Hiếu có hai nhà hàng là Thúy Hiếu 1 và Thúy Hiếu 2. Đây là hai nhà hàng lớn nhất cả về quy mô, diện tích tại bãi biển Cửa Lò, mỗi mùa du lịch thu hút hàng ngàn người ăn uống, du lịch. Nhưng nhiều năm qua, dù có hệ thống nước sạch đấu nối ngay phía dưới, hai nhà hàng này vẫn không sử dụng mà khoan giếng trái phép để lấy nước sinh hoạt, kinh doanh.

Không chỉ khai thác trái phép nước ngầm phục vụ hai nhà hàng nằm sát bãi biển Cửa Lò, Cty Thúy Hiếu còn khai thác nước “lậu” tại khách sạn Thúy Hiếu 2 (nằm ở 250 đường Nguyễn Sư Hồi, phường Nghi Hương). Mặc dù hệ thống nước sạch tại TX Cửa Lò với lưu lượng dư thừa phủ rộng khắp nơi nhưng nhiều năm nay, Cty này vô tư khoan giếng phục vụ cho khách sạn của mình.

Ngay sau khi bài báo xuất bản, ngày 17/06, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An (TN&MT) đã có văn bản số 2817/STNMT.NBHĐ gửi UBND thị xã Cửa Lò về việc “phản ánh khai thác nước dưới đất chưa được cấp thẩm quyền cấp phép của DNTN Thúy Hiếu”.

Quyết định xử phạt DNTN Thúy Hiếu của UBND thị xã Cửa Lò có phần “ưu ái”, giảm nhẹ?

Văn bản nêu rõ: “Tạp chí Môi trường và Đô thị có đăng bài: “Nghệ An: DNTN Thúy Hiếu khai thác nước lậu nhiều năm cho khách dùng?”. Để làm rõ nội dung phản ánh, Sở TN&MT đề nghị UBND thị xã Cửa Lò căn cứ các quy định… để kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. Rà soát việc thực hiện đăng ký, lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã. Trường hợp có vi phạm thì xử lý, nếu vượt quá thẩm quyền báo cáo sở TN&MT. Kết quả kiểm tra, xử lý gửi về Sở TN&MT trước ngày 22/6/2020 để báo cáo UBND tỉnh Nghệ An và trả lời Tạp chí Môi trường và Đô thị theo quy định”.

Thực hiện chỉ đạo của Sở TN&MT ngày 17/06, ông Phan Công Đối - Trưởng phòng TN&MT thị xã Cửa Lò cùng với các thành viên đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với DNTN Thúy Hiếu.

Ngày 24/06/2020, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò - Võ Văn Hùng đã có quyết định số 1900/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với DNTN Thúy Hiếu do bà Nguyễn Thị Thúy làm giám đốc.

Theo đó, Cty TNHH Thúy Hiếu đã có hành vi vi phạm hành chính “khai thác nước dưới đất sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng trên 10m3/ ngày đêm đến dưới 30m3/ngày đêm không có giấy phép; căn cứ Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, xử phạt DN 5.000.000 đồng (các tình tiết tăng nặng: không. Các tình tiết giảm nhẹ: có- vi phạm lần đầu, có đơn trình bày giảm mức phạt).

Khai thác nước ngầm trái phép gồm 1 khách sạn, hai nhà hàng lớn nhưng UBND thị xã chỉ xử phạt, báo cáo sở TN&MT duy nhất một khách sạn.

Biện pháp khắc phục hậu quả: tạm dừng việc khai thác nước dưới đất đến khi được cấp có thẩm quyền cho phép. Thời hạn khắc phục hậu quả: chậm nhất đến này 25/07/2020.

Như vậy, sau bài viết của MT&ĐT, UBND thị xã Cửa Lò đã kiểm tra, xử phạt DNTN Thúy Hiếu. Tuy nhiên có một điều “khó hiểu” là trong bài báo nêu một khách sạn và hai nhà hàng lớn của Thúy Hiếu khai thác nước ngầm sử dụng, kinh doanh trái phép nhưng UBND thị xã Cửa Lò chỉ kiểm tra, xử phạt duy nhất một khách sạn tại 250 Nguyễn Sư Hồi, phường Nghi Hương? Phải chăng chính quyền thị xã đã “quên” hay có “ưu ái” gì cho DNTN này?

Là khách sạn 3 sao nhưng lâu nay Khách sạn Thúy Hiếu 1 (242 đường Bình Minh) đã cho du khách tắm, sinh hoạt nước giếng khoan. Nhiều người khi biết được sự thật đã tỏ ra bức xúc.

Trao đổi với ông Phan Công Đối - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Cửa Lò thì được cho biết: “Sau khi có báo phản ánh và công văn của Sở TN&MT Nghệ An, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, xử phạt khách sạn Thúy Hiếu 2 tại địa chỉ 250 Nguyễn Sư Hồi, phường Nghi Hương. Còn hai nhà hàng Thúy Hiếu 1, Thúy Hiếu 2 của DNTN này sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý theo Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của TX Cửa Lò về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, tài nguyên nước của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã. Vì vậy dư luận cho rằng có sự “ưu ái” hay bỏ quên là chưa chính xác. Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí”.

Môi trường và Đô thị sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin vụ việc./.

Tác giả: Thục Anh - Vinh Quang

Nguồn tin: Báo Môi trường và Đô thị