Nghệ An: Huyện "vượt mặt" tỉnh, cho doanh nghiệp khai thác đất đem bán

Các xe tải vào chở đất tại vườn của hộ ông Nguyễn Thanh Hải

Chiều ngày 20/2, PV Báo Giao thông có mặt trên QL7A đoạn qua xóm 12, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An và ghi nhận, có hàng chục xe tải hạng nặng mang logo Cảnh Hoa đi vào chở đất ở một hộ dân bên đường QL7A.

Phía bên trong, nhiều máy múc đua nhau hoạt động, tiếng xe tải, tiếng máy múc đất gầm rú vang động cả một vùng dân cư. Khi đã được chất đầy đất, hàng chục xe tải nối đuôi nhau chạy đi ra QL7A. Trong đó nhiều xe cơi nới thành thùng, chở có ngọn.

Video "cải tạo" vườn lấy đất đi bán ở hộ ông Nguyễn Thanh Hải

“Điểm khai thác này là vườn nhà ông Hải, tình trạng khai thác đất này đã diễn ra một thời gian khá lâu”, một người dân cho hay.

Được biết phần lớn xe tải chở đất phục vụ san lấp mặt bằng cho Nhà máy may An Hưng (ở xã Công Thành, huyện Yên Thành). Tuy nhiên, cũng có xe tải chở đất đi các hướng khác ngoài nhà máy này.

Xe chở đất lưu thông trên QL7A gây bụi mù mịt

Ông Nguyễn Vĩnh Chinh, công chức địa chính xây dựng xã Mỹ Thành cho biết, vị trí khai thác đất nói trên là của hộ ông Nguyễn Thanh Hải do Công ty Cảnh Hoa khai thác. Cách đó khoảng 150m về phía tây theo đường QL7A còn có 1 điểm của hộ bà Phan Thị Bốn do Công ty Thành Nam khai thác.

Cả 2 điểm này đều đã được UBND huyện về khảo sát, lập phương án cải tạo đất vườn, đánh giá tác động môi trường… nhằm mục đích tạo điều kiện cho san lấp mặt bằng Nhà máy may An Hưng.

Nhiều xe chở đất có ngọn, che phủ sơ sài

“Mặc dù huyện đã có phương án lấy đất nhưng mãi đến hôm nay mới có quyết định phê duyệt phương án. Thực tế, Công ty Cảnh Hoa và Công ty Thành Nam đưa máy móc, phương tiện đến khai thác lấy đất từ lâu. Xã cũng đã nhiều lần đình chỉ nhưng hai công ty này vẫn bất chấp, tiếp tục vi phạm, thậm chí bán đất cho đối tượng khác ngoài phạm vi san lấp của Nhà máy may An Hưng”, ông Chinh cho biết.

Ông Nguyễn Đình Đại, công chức địa chính xây dựng xã Mỹ Thành cho biết thêm: Trước việc chưa đầy đủ thủ tục nhưng 2 công ty trên vẫn khai thác đất, xã có nhiều văn bản báo cáo huyện. "Về nguyên tắc thì không được đưa đất ra khỏi địa phương. Tuy nhiên, việc lấy đất này đã được huyện và tỉnh cho phép", ông Đại nói.

Ông Nguyễn Công Hóa, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành thông tin: “Đến nay 2 công ty Thành Nam và Cảnh Hoa vẫn chưa báo cáo việc nộp thuế. Không biết họ có nộp cho huyện hay không, còn xã thì chưa nhận được một đồng hay báo cáo là đã nộp thuế cho nhà nước”.

Do bán đất bị bán ra ngoài địa phương nên việc cải tạo vườn nhà bà Phan Thị Bốn đã bị đình chỉ

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Vương Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết, việc cải tạo đất vườn của 2 hộ ông Hải và bà Bốn ở xã Mỹ Thành đã được UBND tỉnh đồng ý cho chủ trương cải tạo để san lấp mặt bằng cho Nhà máy may An Hưng.

“Về nguyên tắc thì phải cấp mỏ nhưng Sở TN&MT và UBND tỉnh đồng ý cho tận thu để làm san lấp mặt bằng và thu thuế. Doanh nghiệp muốn tận thu thì phải hoàn tất thủ tục thuế. Hiện giờ thì thủ tục thì chưa thể hoàn thành. Về phần thuế, nguyên tắc huyện giao cho xã kiểm tra, tôi sẽ kiểm tra lại ở cấp xã xem như thế nào. Nếu chưa đủ thủ tục, xã đã đình chỉ mà doanh nghiệp không chấp hành thì có quyền thu máy móc…”, ông Ngọc nói.

Trái ngược với thông tin trên, một cán bộ Phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở TN&MT Nghệ An (phụ trách huyện Yên Thành) cho biết, về nguyên tắc thì tỉnh được phép căn cứ vào tình hình đất ở vị trí nào đó để cho cải tạo.

Tuy nhiên, muốn được cải tạo thì phải hoàn tất các thủ tục, phương án và nộp tiền thuế cho nhà nước. Riêng trường hợp cải tạo đất ở xã Mỹ Thành để san lấp mặt bằng cho Nhà máy may An Hưng ở xã Công Thành (đều thuộc huyện Yên Thành) thì huyện đã xin và được UBND tỉnh đồng ý cho chủ trương.

Thế nhưng, để được khai thác thì UBND huyện Yên Thành phải hoàn tất các thủ tục, phương án khai thác… Sau đó trình quyết định phê duyệt phương án cải tạo đất của các hộ dân xin cải tạo lên Sở TN&MT để thẩm định. Khi phương án cải tạo đã được thẩm định thì Sở TN&MT sẽ tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định cho phép khai thác. Lúc này, đơn vị cải tạo đất phải hoàn thành việc nộp thuế cho nhà nước rồi mới được khai thác đất.

“Đến nay UBND huyện Yên Thành chưa trình được quyết định phê duyệt phương án cải tạo đất các hộ dân ở xã Mỹ Thành cho Sở TN&MT. Khi chưa hoàn tất thủ tục, chưa được UBND tỉnh cho phép khai thác đất để cải tạo mà đã tiến hành lấy đất đưa đi là chưa đúng. Trách nhiệm này là của UBND huyện Yên Thành”, vị cán bộ này khẳng định.

