Nghệ An: Huyện Quỳ Hợp cho cá nhân xây dựng sân cỏ nhân tạo để kinh doanh trong sân vận động

Năm 2016, UBND thị trấn đại diện là ông Nguyễn Thanh Quỳnh, Chủ tịch UBND thị trấn đã cho ông Hoàng Văn Tuyên (trú tại khối 7 thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, (Nghệ An) đổ đất, san mặt bằng xây dựng 02 sân bóng đá mi ni bằng cỏ nhân tạo và xây một ngôi nhà lên để ở và kinh doanh.

Mục đích sử dụng là dùng làm nơi kinh doanh bóng đá và các hoạt động thể thao khác từ năm 2016 đến nay. Điều vô lý là UBND thị trấn cho ông Tuyên làm bằng miệng, không giấy tờ, không cam kết, không thời gian.

Trong khi đó, sân vận động thị trấn là nơi diễn ra các hoạt động thể dục, thể thao khi có nhu cầu của công dân trong địa bàn thị trấn và cũng là nơi diễn ra các hoạt động thể chất, vui chơi giải trí cho tập thể tổ chức.

Từ khi UBND thị trấn tự ý chuyển đổi từ sân vận động thị trấn sang sân bóng đá mi ni bằng cỏ nhân tạo do cá nhân đầu tư đi vào hoạt động nghiễm nhiên sẽ có hoạt động kinh doanh. Người dân trên địa bàn thị trấn nếu muốn vào tập thể dục, thể thao sẽ có nhiều bất tiện.

Sân vận động TT Qùy Hợp là nơi thể dục, thể thao của người dân Thị trấn nhưng luôn trong tình trạng cửa đóng then cài.

Người dân TT Quỳ Hợp rất bức xúc khi họ không còn địa điểm vui chơi, đặc biệt các cháu học sinh, sau những buổi học đã không còn chỗ đá, đánh bóng, hay đùa chơi vui vẻ với nhiều hoạt động thể dục, thể thao khác.

“Trước đây, chiều nào sau khi tan học bọn trẻ đều tụ tập đá bóng ở sân vận động thị trấn. Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động thể dục, thể thao giữa các khối, các trường học. Nhưng giờ thị trấn đã cho cá nhân vào đầu tư, như vậy họ sẽ quản lý sân vận động, vậy người dân khi có nhu cầu sẽ phải xin ý kiến chủ đầu tư hoặc phải nộp một khoản kinh phí thì mới được vào. Nhất là các em học sinh sẽ không còn nơi đá bóng, đánh bóng chuyền mỗi buổi chiều. Sân vận động của thị trấn với mục đích công ích nhưng lại biến thành mục đích kinh doanh cho một cá nhân thì quả là vô lý” - người dân bức xúc nói.

Trao đổi với Phóng viên về việc cho hộ cá nhân đầu tư sân cỏ nhân tạo (trong đó có mục đích kinh doanh) trên diện tích gần 10.000m2 trong sân vận động công cộng là không được pháp luật cho phép, ông Nguyễn Văn Sửu - Chủ tịch UBND thị trấn Quỳ Hợp cho biết: “Việc cho ông Hoàng Văn Tuyên đổ đất làm mặt bằng để xây dựng hai sân vận động và ốt quán mục đích chính là để bảo vệ môi trường. Bình thường để sân vận động không thì trâu bò vào phá hoại, một số người dân vứt rác, xác động vật chết vào gây ô nhiễm môi trường, thế nên thị trấn đã thống nhất cho ông Hoàng Văn Tuyên đổ đất làm mặt bằng cải tạo làm sân bóng đá mini để sử dụng, quản lý chủ yếu là để bảo vệ môi trường và trông coi thay cho thị trấn”.

Thế nhưng, khi PV đề nghị được tiếp cận trong khu vực sân thì Ủy ban không có chìa khóa, ông Sửu Chủ tịch thị trấn giao cho nhân viên phụ trách văn hóa gọi điện thoại cho ông Tuyên nhiều lần ông Tuyên không nghe máy, PV phải bằng nhiều cách mới tiếp cận được.

Khuôn viên sân vận động có diện tích khoảng 10.000m2, xung quanh được xây tường bao

Ghi nhận của PV, hiện trong khuôn viên sân vận động có diện tích khoảng 10.000m2, xung quanh được xây tường bao, có cổng ra vào, khu vực sát tường bao đã trồng nhiều loại cây ăn quả, sát cổng ra vào có một ngôi nhà lợp bằng Tôn 03 gian dùng để ở và buôn bán hàng vặt, trong khuôn viên sân vận động được xây dựng 02 sân bóng đá mini bằng cỏ nhân tạo đã đi vào hạt động nhiều năm nay, xung quanh cây cối cỏ mọc um xùm, rác, chất thải rắn vất ngan ngác vô cùng nhếch nhác, thậm chí còn nuôi cả gà, ngan gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan và hết sức phản cảm.

Trao đổi với PV, một số hộ dân sinh sống gần phía bắc sân vận động cho hay: “Do sân quá rộng, lại xây bịt kín chỉ còn có một cổng ra vào phía trước. Hơn nữa, ông Tuyên chỉ quản lý hai cái sân và mấy ốt quán để thu tiền khi có người thuê, còn đâu là đóng bịt cửa nên một số người dân khi có rác thải, vật chết lại tùy tiện ném vào phía trong sân bốc mùi hôi thối, chúng tôi phải đưa túi ni lông trèo vào thu gom đem đi chôn mới chịu được. Chúng tôi tha thiết đề nghị UBND huyện Quỳ Hợp chỉ đạo UBND thị trấn sớm thu hồi lại sân để nhân dân cũng như các cháu có nơi vui chơi giải trí như ngày xưa”.

Khung cảnh nhếch nhác của sân vận động TT Quỳ Hợp đang cho thuê trái phép.

Ngoài việc UBND thị trấn Quỳ Hợp tự ý cho ông Tuyên xây dựng sân bóng đá mini trên đất công trái với quy định của pháp luật thì đối diện sân vận động còn có khu vực bến xe cũ cũng đang vô cùng nhếch nhác, phản cảm, không quản lý, không cổng ra vào. Một khu đất vàng nằm ngay giữa trung tâm thị trấn mà để xe cộ tự do ra vào nhận, trả hàng suốt ngày làm mất an ninh trật tự và mất an toàn giao thông, đặc biệt là gây ô nhiễm môi trường.

Như vậy, việc UBND thị trấn cho một cá nhân vào đầu tư xây dựng 02 sân bóng đá mini nhân tạo và một ngôi nhà trong sân vận động của thị trấn để sinh hoạt, kinh doanh trị giá hàng tỷ đồng là sai quy định nhưng theo ông Sửu Chủ tịch UBND thị trấn thì cho họ sử dụng để bảo vệ môi trường. Vậy còn nhu cầu thể dục, thể thao vui chơi giải trí của toàn dân trên địa bàn thị trấn sẽ như thế nào?. Đất đai là tài nguyên của Nhà nước, địa phương là cơ quan quản lý phải có trách nhiệm bảo vệ, bảo quản, phải kiểm tra, giám sát để người dân sử dụng đúng mục đích theo từng loại đất của luật đất đai đã được ban hành, không thể tự ý, tùy tiện cho cá nhân sử dụng đất công theo nhu cầu như vậy.

“Trong khi đó, Điều 59, Luật Đất Đai 2013 quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn chỉ cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp và sử dụng vào mục đích nông nghiệp.”

Tác giả: VĂN PHÚ - VINH QUANG

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn