Nghệ An: Huy động lực lượng truy bắt nhóm đối tượng để lại 30 bánh heroin bỏ trốn

Lực lượng đánh án phát hiện ba lô màu đỏ nhóm đối tượng để lại. Ảnh: Hải Thượng

Thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyên án NA 0920.2 của Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An, lúc 3 giờ ngày 29-10, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Nghệ An, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Cục Hải quan Nghệ An) tổ chức mật phục tại khu vực đường mòn trên vành đai biên giới thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An để bắt giữ nhóm đối tượng đi từ hướng bên kia biên giới sang Việt Nam.

Trong quá trình di chuyển, phát hiện lực lượng đánh án, các đối tượng đã bỏ chạy, vừa chạy vừa nổ súng để tẩu thoát. Lực lượng đánh án lập tức truy đuổi nhưng do đêm tối, trời mưa, địa hình rừng núi hiểm trở, các đối tượng bỏ chạy về bên kia biên giới và vứt lại 1 ba lô màu đỏ.

Tiến hành kiểm tra ba lô, lực lượng đánh án phát hiện có 30 bánh heroin. Toàn bộ tang vật được đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

30 bánh heroin của nhóm đối tượng bỏ lại. Ảnh: Hải Thượng

Hiện, BĐBP Nghệ An đang tổ chức lực lượng phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Lào khẩn trương truy bắt các đối tượng.

Tác giả: Hải Thượng

Nguồn tin: Báo Biên phòng