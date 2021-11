Nghệ An hoàn thành tổ chức bộ máy Công an chính quy xã, thị trấn

Công an Nghệ An hoàn thành tổ chức bộ máy Công an chính quy tại 100% các xã, thị trấn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Công an Nghệ An, Đại tá Hồ Văn Tứ khẳng định việc công bố quyết định tổ chức Công an xã chính quy hôm nay có ý nghĩa quan trọng đảm bảo tính ổn định đội ngũ, có lực lượng thường trực chiến đấu ở cơ sở, khắc phục những hạn chế, yếu kém của lực lượng Công an xã bán chuyên trách, nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự ở sở.

“Các đồng chí được bổ nhiệm, điều động giữ chức vụ Trưởng Công an xã chính quy đều là những cán bộ có trình độ, trách nhiệm, mẫn cán trong công việc. Các phòng chức năng, công an các huyện cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công an xã cũng như lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ" - Phó Giám đốc Công an Nghệ An, Đại tá Hồ Văn Tứ nói.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn