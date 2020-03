Nghệ An: Hiệu trưởng các trường sẽ được chọn SGK?

Hội đồng trường TH Đông Vĩnh, thành phố Vinh họp bàn lựa chọn sách giáo khoa mới.

Theo Thông tư 01/2020 ngày 30-1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nghị quyết 88 của Quốc hội, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông (hiệu trưởng) thành lập Hội đồng chọn SGK. Hội đồng có nhiệm vụ lựa chọn sách theo quy định tại Thông tư này và quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quy trình lựa chọn sách phải được bỏ phiếu kín và sách được lựa chọn phải được trên 1/2 số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn. Tại Nghệ An, sau hơn 2 tuần các Phòng GD&ĐT chuyển SGK về cho các nhà trường, hầu hết các trường học đã lựa chọn được bộ sách cho mình. Tuy nhiên, đây chỉ mới là vòng tham khảo đầu tiên. Việc lựa chọn như thế nào đang phải "chờ" UBND tỉnh ban hành tiêu chí cụ thể để làm căn cứ. Hơn thế, một số trường vẫn còn băn khoăn khi quyền "chọn" sách được trao cho Hội đồng của các trường.

Nói về điều này, ông Nguyễn Hữu Nam, Phó Hiệu trưởng Trường TH thị trấn Quán Hành, H. Nghi Lộc cho rằng: "Tại thời điểm này, tôi cho rằng, việc tiếp cận sách của các trường vẫn còn chậm, trong khi đó đến tháng 8, các giáo viên đã bắt đầu dạy chính thức rồi. Bên cạnh đó, việc chọn sách gì còn khá khó khăn bởi lẽ dù đã được tập huấn và đã được tiếp cận nhưng số giáo viên hiểu cặn kẽ về chương trình giáo dục phổ thông mới không nhiều. Chúng tôi cho rằng, nếu mỗi trường học chọn một bộ sách giáo khoa sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, điều hành vì còn liên quan đến việc chỉ đạo chuyên môn. Vì thế, nên chăng, sau khi các trường đã có nhận xét, đánh giá, Phòng Giáo dục sẽ tập hợp toàn bộ các ý kiến và thành lập Hội đồng để chọn bộ sách chung cho cả địa phương".

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Thái Văn Thành, việc chọn sách giáo khoa lớp 1 do Hội đồng của trường quyết định, nhưng các lớp sau sẽ do UBND tỉnh quyết định theo quy định của Luật Giáo dục sửa đổi. Việc chọn sách đảm bảo tính liên thông, thống nhất từ lớp 1 đến lớp 12 của chương trình phổ thông. Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đang xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn SGK để tham mưu với UBND tỉnh ban hành trong đó đều tính đến các yếu tố này. Chọn sách là việc khó, phải đảm bảo tính tương lai cho học sinh đồng thời thể hiện trí tuệ và bản lĩnh, phẩm chất, năng lực của nguồn nhân lực Nghệ An.

