Nghệ An: Hé lộ thủ đoạn cán bộ xã “ăn chặn” tiền bão lụt của người dân

Khởi tố chủ tịch xã Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Ngày 18/10, Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An xác nhận, cơ quan CSĐT Công an huyện vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với 3 đối tượng liên quan đến việc hỗ trợ và chi trả tiền hỗ trợ người dân, cơ sở nông nghiệp, thủy sản bị thiệt hại bởi thiên tai trong năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Chủ tịch UBND xã Khai Sơn tại cơ quan công an.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, SN 1981, Chủ tịch UBND xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn bị khởi tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; bà Phan Thị Hoài, SN 1992, là cán bộ Địa chính - Nông nghiệp xã và bà Nguyễn Thị Liên, SN 1968, Phó thôn 7, xã Khai Sơn bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo tài liệu, năm 2020, xã Khai Sơn bị ảnh hưởng bởi lụt bão dẫn đến việc nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại. Ngày 30/11/2020, UBND xã Khai Sơn có tờ trình gửi UBND huyện Anh Sơn về việc đề nghị hỗ trợ thiệt hại do mưa lớn, ngập lụt gây ra. Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ là 993.078.415 đồng và được UBND huyện Anh Sơn đồng ý giải quyết kinh phí.

Các cơ sở sản xuất, hộ bị thiệt hại được hỗ trợ: Cây công nghiệp với diện tích thiệt hại 30 – 70% là 8,435ha và cây ăn quả 3,15ha là 38 hộ; cây công nghiệp diện tích thiệt hại trên 70% có 11 hộ; ngô và rau màu các loại 0,85ha có 17 hộ.

Nuôi trồng thủy sản có 178 hộ trong đó diện tích ao hồ nhỏ dưới 70% là 48,5074ha, diện tích thiệt hại cá lúa trên 70% là 33,3ha.

Về chăn nuôi, có 58 hộ trong đó gia cầm 28 ngày tuổi có 5.081 con, lợn trên 28 ngày tuổi có 62 con, lợn nái và lợn đực đang khai thác là 2 con.

Việc chi trả bắt đầu từ tháng 8/2021. Tuy nhiên, quá trình chi trả xuất hiện nhiều vấn đề bất thường. Người dân phát hiện số thực nhận ít hơn số tiền thực tế được duyệt theo danh sách; nhiều trường hợp một người lại có tên trong danh sách hỗ trợ ở 2 xóm khác nhau…

UBND xã Khai Sơn, nơi xảy ra vụ việc.

Đơn cử, hộ ông T.V.L. có hộ khẩu thực tế ở thôn 1 có trong danh sách hỗ trợ số tiền 5.250.000 đồng, tại thôn 3 có danh sách nhận 500.000 đồng. Hộ ông N.T.H. có hộ khẩu tại thôn 1 có trong danh sách nhận tiền 500.000 đồng, nhưng trong danh sách tại thôn 3 cũng có trong danh sách nhận số tiền 500.000 đồng...

Ngoài ra, người dân còn phản ánh có 2 người không nuôi cá nhưng vẫn có trong danh sách hỗ trợ thiệt hại do nuôi trồng thủy sản. Đó là ông N.T.C. có hộ khẩu tại thôn 4, xã Khai Sơn có trong danh sách nhận số tiền 41.890.000 đồng; bà N.T.H. cũng có hộ khẩu tại thôn 4 có trong danh sách nhận số tiền 31.950.000 đồng.

Cho dân ký vào giấy trắng để cắt giảm tiền

Từ thông tin trên, Công an huyện Anh Sơn đã vào cuộc điều tra và phát hiện có nhiều nghi vấn trong quá trình hỗ trợ cho các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nông nghiệp ở xã Khai Sơn.

Ngay sau đó, Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến đã chỉ đạo cán bộ vào cuộc nắm bắt thông tin của dư luận, thu thập tài liệu chứng cứ và nhanh chóng tiến hành các hoạt động tố tụng, truy cứu trách nhiệm các cá nhân có liên quan.

Bà Phan Thị Hoài bị khởi tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Một điều tra viên cho biết: “Các đối tượng đã không niêm yết công khai danh sách hỗ trợ cụ thể nên nhiều người dân không biết gia đình được hỗ trợ bao nhiêu tiền. Cũng vì vậy, Phan Thị Hoài là cán bộ Địa chính - Nông nghiệp xã phụ trách việc chi trả đã yêu cầu người dân ký vào 3 tờ giấy, trong đó chỉ có một tờ ghi số tiền, còn lại là giấy trắng với mục đích thực hiện hành vi phạm tội”.

Ngoài ra, Phan Thị Hoài đã cấu kết với bà Nguyễn Thị Liên, Phó thôn 7, để trục lợi từ tiền hỗ trợ. Sau khi hoàn thành việc này, đối tượng đã đưa cho bà Liên 12 triệu đồng để tiêu xài.

Sau khi củng cố hồ sơ, sáng 18/10, cơ quan điều tra đã nhanh chóng tiến hành bắt giam các đối tượng trên. Tiến hành khám xét nơi làm việc và nhà riêng, cơ quan chức năng thu được nhiều tài liệu liên quan. Thời điểm này, các đối tượng đang tiếp tục thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ bão lụt cho thôn 9 bằng thủ đoạn trên.

Bà Nguyễn Thị Liên cũng bị khởi tố với tội danh tương tự.

Liên quan đến vụ án, ông Hoàng Quyền, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn xác nhận có sự việc cán bộ xã Khai Sơn bị khởi tố điều tra vì liên quan công tác chi trả chế độ hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất sau lụt bão cho người dân năm 2020.

Lãnh đạo huyện Anh Sơn cũng cho biết, hiện nay huyện đã đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ xã Khai Sơn có liên quan. “Vụ việc đã được Công an huyện Anh Sơn khởi tố và đang tiến hành công tác điều tra theo quy định, mọi thông tin liên quan hiện đang chờ kết luận của cơ quan công an”, ông Quyền nói.

