Nghệ An: Hám lãi cao, nhiều người “khóc ròng” vì rơi vào bẫy của nữ nhân viên bưu điện xã

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Lê Thị Lưu (SN 1983) trú tại xóm Đô Lương, xã Tân An, huyện Tân Kỳ về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, đồng thời chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, Công an huyện Tân Kỳ liên tục nhận đơn tố cáo, kêu cứu của người dân xã Tân An, Đồng Văn, Nghĩa Phúc, Hương Sơn… thuộc huyện Tân Kỳ về việc bà Lê Thị Lưu, là nhân viên bưu điện huyện Tân Kỳ, phụ trách bưu điện xã Tân An, về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, bà Lê Thị S. (SN 1955), trú tại xóm Tân Thành, xã Tân An, huyện Tân Kỳ là một trong những nạn nhân bị mất nhiều tiền nhất cho biết, gia đình có tham gia gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienViet Postbank), điểm huy động vốn tại bưu điện xã Tân An.

Đến tháng 6/2019, khi đến kỳ hạn, bà S. đến rút tiền thì cán bộ Lê Thị Lưu cho biết, ngân hàng đang có chương trình khuyến mãi cao, vận động rút tiền để chuyển sang thụ hưởng chương trình khuyến mãi. Tin tưởng Lưu vì người này làm trong ngành bưu điện đã nhiều năm, lại người quen trong làng xã nên bà S. nghe theo.

Ngày 6/6/2019, bà S. đã rút và gửi cho Lưu 3 tỷ 260 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 9/6/2019, bà S. tiếp tục rút và gửi cho Lưu số tiền 1,1 tỷ đồng. Sau đó, Lưu đã viết 2 tờ giấy với nội dung nhận của bà S. số tiền 4 tỷ 360 triệu đồng để tham gia chương trình khuyến mãi của LienViet Postbank.

Ngoài ra, khi chị Nguyễn Thị H., trú tại xóm Tân Thành, xã Tân An đem tiền đi gửi tiết kiệm, Lưu đã sử dụng chiêu trò giới thiệu LienViet Postbank đang có chương trình khuyến mãi lãi suất cao để lôi kéo chị H. đưa tiền cho Lưu. Do tin tưởng nên vào ngày 2/2/2019, chị H. đã đưa hơn 220 triệu đồng cho Lưu để được hưởng lãi suất 1% trong 1 tháng.

Để nạn nhân thêm tin tưởng, Lê Thị Lưu cấp cho chị H. một cuốn sổ màu đen B2, ghi rõ nội dung nhận tiền để tham gia chương trình khuyến mãi. Trong đó, cuốn sổ được đóng bằng dấu đỏ mang tên ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt - phòng giao dịch bưu điện Tân An, với nội dung “Tham gia CTKM”.

Theo chị H., sở dĩ chị tin tưởng Lưu là vì thời gian đầu người này trả lãi rất sòng phẳng. Mỗi khi hết kỳ hạn 1 tháng, Lưu đều gọi chị lên để trả lãi suất và ghi lại nội dung mới vào cuốn sổ để giao cho khách hàng. Vì vậy, chị H. đã tiếp tục gửi 910 triệu đồng cho Lưu.

Thống kê chưa đầy đủ, có hàng trăm người đã sập bẫy lừa, trở thành nạn nhân của nữ nhân viên Lê Thị Lưu. Trong đó, người ít nhất là 15 triệu đồng, người nhiều thì hàng tỷ đồng. Điều đáng nói, các nạn nhân bị lừa với nhiều thủ đoạn khác nhau nhưng chủ yếu là đánh vào việc hưởng lãi suất cao của LienViet Postbank.

Tuy nhiên, sau khi đã lấy được tiền của người dân thì Lưu tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt. Như chị Lê Thị Hoài P., trú xã Tân An đã gửi 100 triệu vào thì được nữ nhân viên này viết giấy vay nợ có đóng dấu của bưu điện. Từ đó đến nay, tiền gốc người gửi cũng không lấy lại được, sổ tiết kiệm cũng như lãi suất đều không có.

Một thủ đoạn khác là khi người dân đến gửi tiết kiệm, sau khi nhận tiền xong, Lưu viện cớ bị nghẽn mạng không nhập tiền về quỹ bưu điện được, hẹn hôm sau quay lại để lấy sổ. Để làm tin, Lưu viết giấy vay nợ, đóng dấu nhật trình của bưu điện vào rồi đưa cho khách hàng.

Trao đổi thêm nhân thân đối tượng, ông Cao Tiến Thìn, Chủ tịch UBND xã Tân An cho biết, Lê Thị Lưu là người địa phương, gia đình sinh sống tại xóm Đô Lương, xã Tân An. Bà Lưu có nhiều năm làm bưu điện, gia đình cũng có truyền thống với ngành này khi cả bố vàchị dâu đều làm ở đây.

“Lê Thị Lưu chưa có tiền án, tiền sự. Khi người dân đồng loạt tố cáo thì chính quyền mới biết sự việc. Sau đó, xã đã chỉ đạo cho ban công an, thông báo ai là nạn nhân của Lê Thị Lưu thì đến UBND xã để trình báo, đồng thời báo cáo Công an huyện Tân Kỳ vào cuộc điều tra”, ông Thìn nói.

Hiện, cơ quan CSĐT thông báo ai là nạn nhân của Lê Thị Lưu thì đến cơ quan điều tra để trình báo.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Bưu điện huyện Tân Kỳ xác nhận, Lê Thị Lưu trước đây là nhân viên của ngành bưu điện. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc liên quan đến nợ nần, cuối năm 2019, bà này đã có đơn xin nghỉ việc. Nhưng sau đó, Lưu đã lợi dụng “mác” nhân viên bưu điện để lừa đảo. Do không biết, lại quá tin tưởng nên nhiều người dân đã sập bẫy của Lưu.

