Nghệ An - Hà Tĩnh tập trung chủ động ứng phó với bão số 5

Thực hiện theo Công điện số 1258/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với bão số 5, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, TP, thị xã, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 5 trên các phương tiện thông tin để chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp.

Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên và thông báo, hướng dẫn cho chủ các phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 5 để tìm nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Tổ chức hướng dẫn các phương tiện trong khu neo đậu đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Hướng di chuyển của bão số 5 trong những ngày tới

Lãnh đạo các huyện, TP, thị xã, chỉ đạo rà soát các vùng dân cư có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng thấp trũng để kịp thời thông báo, hướng dẫn nhân dân chủ động ứng phó, kiểm tra.

Các khu nuôi trồng thủy sản, hải sản, diện tích cây ăn, đặc biệt lưu ý đối với các hộ dân nuôi trồng thủy sản ở ven biển và hạ du sẽ được kiểm tra và hướng dẫn nhân dân có phương án đảm bảo an toàn

Yêu cầu các ban quản lý dự án các công trình đang xây dựng dở dang phải có phương án đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình; kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa xung yếu, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn cao.

Tại tỉnh Nghệ An, để chủ động ứng phó với tình hình bão số 5, Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ huy PCTT - TKCN các huyện, TP, thị xã; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và nhiều đơn vị khác theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão.

Thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Chỉ đạo việc kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết khi có mưa lũ lớn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính

Chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê biển, hồ đập thủy lợi, nhất là công trình xung yếu, đang thi công sửa chữa; không cho phép tích nước nếu hồ đập không đảm bảo an toàn. Thực hiện nghiêm túc các nội dung Công điện của Thủ tướng về việc tập trung ứng phó với bão số 5.

Tác giả: Thanh Tùng

Nguồn tin: Báo Kinh tế & Đô thị