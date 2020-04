Nghệ An, Hà Tĩnh có nhiều biện pháp khắc phục khó khăn trong chống dịch

Đến hôm nay (4/4) ngành chức năng tỉnh Nghệ An đã hoàn thành việc thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19 cho 659 trường hợp, hiện tổng số đang được cách ly, theo dõi là 6.491 người, trong đó cách ly tại gia đình và nơi cư trú là 465 trường hợp, giảm 156 trường hợp. Tuy nhiên công tác phòng chống dịch cũng đang gặp một số khó khăn.

Gần 300 rường hợp đã hoàn thành cách ly tại Nghệ An.

Trong đợt bàn giao ngày hôm qua (3/4), tỉnh Nghệ An đã trao giấy chứng nhận cho 288 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày để phòng dịch Covid-19. Hầu hết trong số này là những công dân về từ Lào và Thái Lan qua Cửa khẩu Cha Lo, Quảng Bình; Cầu Treo, Hà Tĩnh và Nậm Cắn, Nghệ An.

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, ngày hôm nay (4/4), Nghệ An đón 85 trường hợp về cách ly tại cơ sở trường Cao đẳng Du lịch Nghệ An.

Hiện tổng số mẫu đã lấy là 646, tăng 30 mẫu, trong đó 248 mẫu có kết quả âm tính, số mẫu đang chờ kết quả là 398. Hiện công tác cách ly tuyến tỉnh đang gặp một số khó khăn, nhất là về tổ chức trách nhiệm, cùng với đó, đối tượng cần cách ly, mỗi ngày lại nhiều thêm.

“Máy xét nghiệm đã có, sử dụng và đã có kết quả rồi, đã xét nghiệm ra sản phẩm nhưng mà giờ đang khó về hóa chất, thì về hóa chất đang liên hệ với trung ương để có cung ứng đầy đủ. Cái thứ hai, một số máy của ngành thì anh em đang phối hợp giữa nhân lực và máy móc. Ba nữa là cái máy tỉnh cho chủ trương mua sắm thì đang trên đường về, nay mai về sẽ lắp các thiết bị, Nghệ An chỉ sử dụng được ngay và sau đó chính thức có máy mới từ nước ngoài về sẽ lắp đặt sau. Ngoài ra các nguồn của tỉnh thì vẫn tiếp tục gửi ra viện vệ sinh dịch tễ trung ương để có xét nghiệm”, ông Nguyễn Xuân Hồng cho biết.

Bà Vũ Thị Huyền, Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, cho biết, Kỳ Sơn là huyện tiếp giáp với nước bạn Lào, qua Cửa khẩu Quốc tế Nặm Cắn, nên các trường hợp khi về đến biên giới là phải đưa vào cách ly ngay tại địa phương.

Vì vậy hội phụ nữ huyện đã tăng cường phối hợp các ngành, các đoàn thể, khắc phục những khó khăn trước mắt, đáp ứng hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa bàn.

“Chúng tôi phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cùng phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và các ngành ở địa phương và sưu tầm tài liệu từ các nguồn thông tin chính thống để đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại cơ sở”, bà Huyền cho biết.

Ủng hộ phòng chống dịch, tinh thần là món quà vô giá

Tại tỉnh Hà Tĩnh, đến thời điểm này , MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận hơn 25 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Mặc dù số tiền không lớn, nhưng Hà Tĩnh đang được đánh giá là địa phương thành công trong kêu gọi ủng hộ vì nhận được tinh thần đoàn kết, hăng hái của toàn dân trong phòng chống dịch Covid -19.

Cụ Nguyễn Thị Huệ - 98 tuổi mang tiền tiết kiệm lên ủy ban xã ủng hộ

Điều đáng trân quý là có nhiều người người dân còn khó khăn nhưng vẫn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Đó là cụ Nguyễn Thị Tửu (101 tuổi), ở Thành phố Hà Tĩnh; cụ Nguyễn Thị Huệ (98 tuổi, xã Quang Diệm - Hương Sơn), cô bé học sinh lớp 6 Lê Nguyễn Thu Thủy (xã Sơn Lâm - Hương Sơn)…mang những đồng tiền dành dụm được đến ủng hộ; là cô giáo Đậu Thị Thắm và con gái (xã Xuân Hải - Nghi Xuân) may hàng nghìn chiếc khẩu trang, làm hàng trăm mũ chắn giọt bắn tặng người dân và các cơ sở y tế; là bà Trần Chất (thị trấn Nghèn - Can Lộc) với rau, củ vườn nhà và bức thư cảm động gửi đến cán bộ, chiến sỹ…

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng, điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết của người dân Hà Tĩnh trong khó khăn hiện nay. Những tấm gương cán bộ, chiến sỹ gác lại nỗi niềm riêng tư để xông pha nơi tuyến đầu chống dịch.

“Kể cả người già trẻ, khó khăn cũng giành những đồng tiền hỗ trợ cùng chung tay với tỉnh, đó là những hình ảnh đẹp, làm lay động lòng người. Từ những hình ảnh đấy đã cổ vũ thêm cho các tổ chức, cá nhân, nhân dân đóng góp, hỗ trợ thêm. Và quan trọng hơn là từ những việc hỗ trợ đó có tác động lớn đến ý thức, trách nhiệm của người dân, để tự mình phòng chống tránh dịch nhưng cùng tham gia với cộng đồng”, ông Hùng cho biết./.

Tác giả: Quốc Khánh - Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV