Nghệ An giải quyết vụ GĐ Sở Nội vụ bị 'tố' có thấu tình đạt lý?

Thế nhưng khi bị tố cáo sai phạm thì vị giám đốc Sở này lại đổ lỗi sang cho ông Hồ Sỹ Tiến (bố vợ), người đứng tên thửa đất.

Nhà gia đình con rể ở, trách nhiệm bố vợ… chịu?

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam đã phản ánh loạt bài về việc người dân tố Giám đốc Sở nội vụ tỉnh Nghệ An: “Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An bị tố cáo xây dựng nhà trái phép?”, “Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An bị tố, Bộ TN&MT yêu cầu giải quyết?”. Cụ thể: sau khi lập gia đình, ông Lê Đình Lý – hiện đang là Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An chuyển về ở hẳn với bố mẹ vợ là ông Hồ Sỹ Tiến (SN 1949) – Bà Nguyễn Thị Kim Mơi tại số 11 Tôn Thất Tùng thuộc khối Xuân Nam, phường Hưng Dũng, TP Vinh. Tại đây ông Tiến có thửa đất số 89, tờ bản đồ số 25, được UBND TP Vinh cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 344393 ngày 21/06/2004 với diện tích 346,95 m2, trong đó có150m2 đất ở. Gia đình ông Tiến, bà Mơi đã xây dựng một căn nhà kiên cố khoảng 186 m2.

Nhà con rể ở nhưng trách nhiệm bố vợ… chịu?

Sau hàng chục năm sinh sống tại đây, do nhu cầu về chỗ ở nên vào đầu năm 2017, ông Lê Đình Lý được bố mẹ vợ là ông Tiến bà Mơi để lại cho miếng đất bên cạnh khoảng 160m2 để xây nhà. Đáng lẽ để được cấp giấy phép xây dựng, ông Lý phải tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước. Thế nhưng, ông lại “lách luật”, có dấu hiệu trốn thuế khi mình trực tiếp đứng ra ký hợp đồng xây dựng với nhà thầu, còn giấy phép xây dựng thì “nhờ” bố vợ đứng tên.

Mặt khác, chưa dừng lại ở đó, ông Lê Đình Lý còn ngang nhiên đứng ký hợp đồng với chủ thầu và tiến hành cho xây dựng sai phép, vượt tầng, vượt diện tích so với giấy phép được cấp trên đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng.

Ngôi nhà xây dựng và đưa vào sử dựng đã nhiều năm nay cho đến khi dư luận, báo chí phản ánh. Ngày 17/3/2020 UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn gửi Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng các cơ quan. Tuy nhiên thật lạ lùng là tại công văn này, lại “hướng” mọi sai phạm về ông Hồ Sỹ Tiến – (bố vợ ông Lý-PV) một cán bộ lão thành, Đảng viên lâu năm phải chịu mọi trách nhiệm sai phạm, còn ông Lê Đình Lý – giám đốc Sở Nội vụ như không hề liên quan (?!).

Công văn số 1472 ngày 17/03/2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu “hướng” mọi sai phạm về bố vợ giám đốc sở nội vụ khiến người tố cáo, dư luận bức xúc

Tại công văn số 1472 ngày 17/03/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu cho rằng: “Nội dung ông Nguyễn Thanh Bình phản ánh việc ông Lê Đình Lý, trú tại số 11 đường Tôn Thất Tùng, phường Hưng Dũng đã xây dựng nhà trái phép, vượt phép trên đất vườn chưa chuyển mục đích sử dụng sang đất ở (thửa đất số 89, tờ số 25, phường Hưng Dũng, TP Vinh) đã được UBND tổ chức kiểm tra, trả lời tại Văn bản số 6172/UBND-QLĐT ngày 08/11/2019.

Theo báo cáo của UBND TP Vinh tại văn bản nêu trên và các hồ sơ tài liệu có liên quan cho thấy thửa đất số 89, tờ số 25, phường Hưng Dũng hiện nay đang thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình ông Hồ Sỹ Tiến và bà Nguyễn Thị Kim Mơi. Hộ gia đình ông Tiến bà Mơi chưa làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bất kỳ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nào. Ngày 16/12/2016, ông Hồ Sỹ Tiến có đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng gửi UBND TP Vinh; ngày 17/01/2017, UBND TP Vinh cấp giấy phép xây dựng số 122/GPXD cho gia đình ông Hồ Sỹ Tiến”.

Vì vậy, ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng: “Theo quy định tại Điều 170 Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình ông Hồ Sỹ Tiến và bà Nguyễn Thị Kim Mơi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất, trong đó có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, làm đầy đủ thủ tục khi chuyển nhượng. Theo quy định tại Điều 106 Luật Xây dựng năm 2014 thì gia đình ông Hồ Sỹ Tiến và bà Nguyễn Thị Kim Mơi phải chịu trách nhiệm thực hiện đúng nội dung của giấy phép xây dựng”.

Tại văn bản này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo: “Giao UBND TP Vinh kiểm tra lại việc sử dụng đất trái mục đích (nếu có) và việc xây dựng trái phép, vượt phép (nếu có) đối với hộ gia đình ông Hồ Sỹ Tiến và bà Nguyễn Thị Kim Mơi tại thửa đất số 89, tờ số 25, phường Hưng Dũng, TP Vinh; có biện pháp xử lý theo quy định (nếu có). Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh và gửi đầy đủ thông tin cho công dân trước ngày 20/04/2020”.

Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Thanh Bình mới gửi các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương (ghi ngày 23/03/2020) thì: “Tôi bác bỏ hoàn toàn và không thể chấp nhận công văn số 1472 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu. Đó là sự bao che cho cấp dưới vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tại sao sai phạm do ông Lê Đình Lý – Giám đốc Sở Nội vụ gây ra bây giờ lại đổ lỗi cho cha vợ ông Lý là ông Hồ Sỹ Tiến – nguyên là Trưởng ban Tôn giáo Tỉnh ủy Nghệ An, cán bộ Đảng viên lâu năm nay đã về hưu. Tư cách đạo đức của ông Tiến rất tốt, ông Tiến đã xây nhà ở 3 tầng kiên cố rất đẹp trước lúc ông về hưu, đến năm 2017 ông Lý mới được ông Tiến cho đất xây nhà. Vì vậy nếu xử lý ông Tiến là không khách quan, không đúng người đúng tội”.

Tròn trách nhiệm với tư cách và phẩm chất của một cán bộ, đảng viên?

Sai phạm trong xây dựng như sai giấy phép, vượt tầng, vượt diện tích, xây dựng trên đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi mục đích đất ở tại căn nhà số 11 Tôn Thất Tùng, phường Hưng Dũng, TP Vinh do gia đình Giám đốc Sở Nội vụ đang cư ngụ hiện nay đã quá rõ ràng. Tuy nhiên do sợ “liên lụy” nên vị giám đốc này vẫn chối đây đẩy và “đổ thừa” trách nhiệm cho bố vợ là ông Hồ Sỹ Tiến một cán bộ hưu trí, đảng viên.

UBND tỉnh Nghệ An “giao UBND TP Vinh kiểm tra lại việc sử dụng đất trái mục đích (nếu có) và việc xây dựng trái phép, vượt phép (nếu có) đối với hộ gia đình ông Hồ Sỹ Tiến và bà Nguyễn Thị Kim Mơi”

Một người dân trong khu phố Xuân Nam, phường Hưng Dũng cho hay: “Bác Tiến năm nay đã ngoài 70 tuổi, là cán bộ hưu trí, đảng viên lâu năm tại phường. Hai vợ chồng bác ấy đã có căn nhà khá khang trang lâu nay rồi, còn căn nhà mới xây năm 2017 là của gia đình cơn gái ông Tiến ở từ rất lâu rồi”.

Dư luận cho rằng, dù Giám đốc Sở Nội vụ khăng khăng việc ngôi nhà đang bị tố là xây dựng trái phép, vượt tầng, xây dựng trên đất nông nghiệp của ông Hồ Sỹ Tiến (bố vợ), nhưng với trách nhiệm, tư cách và phẩm chất của một cán bộ, đảng viên, tại sao ông Lê Đình Lý người ở trong căn nhà này lại không can ngăn, khuyên bảo người vi phạm?

Giám đốc Sở Nội vụ đã “im lặng”, “làm ngơ” để sai phạm diễn ra trong một thời gian dài mà không có bất kỳ một động thái khuyên can nào, đến khi sự việc bị phát hiện, báo chí phanh phui thì lại “đổ lỗi” cho cha vợ như mình là người vô can?

Theo Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành năm 2012 và Quy định số 2993-QĐ/TU ngày 8/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của tỉnh Nghệ An thì ông Lê Đình Lý – Giám đốc Sở Nội Vụ đã thiếu gương mẫu không nghiêm khắc với bản thân, không mạnh dạn nhận khuyết điểm còn đổ lỗi cho người khác; để vợ (chồng), bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi. Cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cấp ủy đảng các cấp căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành, phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý kịp thời, nghiêm túc.

Như vậy, dư luận cho rằng dù là người trực tiếp hay “gián tiếp” vi phạm, ông Lê Đình Lý – Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cũng phải nhận hình thức kỷ luật xứng đáng, không thể là người “vô can” trong sự việc này.

