Nghệ An: Giải cứu 2 thiếu nữ bị giam giữ để phục vụ quán karaoke ở Bắc Giang

Trước đó vào ngày 06/8/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông nhận được tin báo của chị La Thị Toản, trú tại bản Xiềng, xã Bình Chuẩn và chị Nguyễn Thị Vân, trú tại bản Xiềng xã Đôn Phục với nội dung con gái của chị Toản tên là Kha Thị N, sinh năm 2004, và cháu Nguyễn Thị Thu X. - con gái của chị Vân, sinh năm 2005 trong đầu tháng 6/2020 bị kẻ xấu lừa bán vào động mại dâm tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Trong quá trình đó hai cháu gọi điện về cầu cứu.

Hai thiếu nữ đã được giải cứu và bàn giao cho gia đình.

Sau khi tiếp nhận thông tin Công an huyện Con Cuông đã triển khai lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiến hành xác minh, bí mật tiếp cận quán karaoke có địa chỉ 198 thôn Đồng Tân, xã Đồng Vương, huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang nơi đang giữ các nạn nhân để giải cứu ngay trong đêm. Ngày 8/8 thì lực lượng đã giải cứu thành công hai cháu và đưa hai cháu trở về địa phương bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương.

Theo lời khai ban đầu của các nạn nhân vào đầu thang 6 các em bị lừa ra Bắc Giang để làm công ty nhưng sau đưa bị đưa vào phục vụ quán karaoke.

Theo lời kể của N và X., bản thân được dụ dỗ ra Bắc Giang đi làm công ty. Khi đi tới nơi, bị yêu cầu phục vụ quán karaoke nhưng các em không đồng ý, đòi về nên bị chủ nhà giam giữ lại trong phòng, đánh đập.

Lãnh đạo công an huyện Con Cuông trao quà cho 2 thiếu nữ vừa được giải cứu.

Ngày 10/8, sau khi hoàn tất các thủ tục, N. và X. trú tại xã Đôn Phục và xã Bình Chuẩn đã được Công an huyện Con Cuông bàn giao cho gia đình đưa về nhà. Hiện, công an huyện Con Cuông đang tiến hành xác minh điều tra làm rõ các đối tượng liên quan.

Tác giả: Bá Hậu

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An