Nghệ An: Gần 75 tỷ đồng ủng hộ Chương trình “Tết vì người nghèo – Canh Tý 2020”

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nghệ An, Phó Ban Tổ chức chương trìnhTết vì người nghèo Canh Tý năm 2020; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức chương trình Tết vì người nghèo Canh Tý năm 2020;Các đồng chí trong BTV tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể, cấp tỉnh; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh đồng hành cùng chương trình “Tết vì người nghèo Canh Tý năm 2020”.

Chương trình “Tết vì người nghèo Canh Tý năm 2020” được Truyền hình trực tiếp trên kênh NTV của Đài PTTH Nghệ An và được livestream trên fanpage Truyenhinhnghean; You Tube Nghệ An.

Với truyền thống đạo lý tốt đẹp “Thương người như thể thương thân”, "Cuộc sống dù khó khăn nhưng trọng nghĩa tình" của người dân xứ Nghệ, trong những năm qua, thông qua chương trình “Tết vì người nghèo”, tỉnh Nghệ An đã kêu gọi được hơn 287 tỷ đồng để chăm lo Tết cho hàng trăm ngàn lượt người nghèo trong tỉnh. Riêng Tết Kỷ Hợi năm 2019, toàn tỉnh đã vận động ủng hộ Tết vì người nghèo được 73,7 tỷ đồng. Từ số tiền này đã tặng quà cho 101.796 hộ, trong đó có 51.949 hộ nghèo và 49.847 hộ cận nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội; bình quân mỗi suất quà 500 nghìn đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát động hưởng ứng thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy ủng hộ "Tết vì người nghèo Canh Tý năm 2020".

Tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đã phát động hưởng ứng thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy ủng hộ "Tết vì người nghèo Canh Tý năm 2020".

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, sự hỗ trợ nhiệt tình của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, công tác giảm nghèo của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2019, tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đạt trên 3.600 tỷ đồng; riêng số tiền ủng hộ Quỹ và các hoạt động vì người nghèo đạt hơn 100 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa hơn 1.000 căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ cho hàng chục ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo về sinh kế, chữa bệnh, học tập, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5,54% cuối năm 2018 xuống còn 4%. Xóa đói, giảm nghèo không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ phát triển, mà đã trở thành một phong trào rộng khắp, giàu tính nhân văn với nhiều nghĩa cử cao đẹp, việc làm nhân ái, được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay thực hiện.

"Đến nay, toàn tỉnh còn hơn 41.000 hộ nghèo và hơn 75.000 hộ cận nghèo. Ngay thời điểm này, khi mọi người, mọi nhà đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 thì nhiều mảnh đời bất hạnh vẫn còn phải lo lắng từng bữa cơm, manh áo, chưa dám nghĩ về một cái tết đủ đầy" - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cho biết.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các khán giả đang xem truyền hình tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ người nghèo với tinh thần cao nhất, cùng Đảng bộ, chính quyền trong tỉnh “chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhất là dịp Tết đến Xuân về; tiếp tục có hành động thiết thực, đóng góp tích cực hơn nữa cho công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cam kết, tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các địa phương phân bổ, trao gửi đến tận tay người nghèo, các hộ nghèo đảm bảo công bằng và kịp thời. Chủ tịch UBND tỉnh cũng trân trọng cảm ơn các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có những nghĩa cử cao đẹp dành cho người nghèo, hộ nghèo và công tác giảm nghèo, đặc biệt đã tích cực hưởng ứng, đồng hành với chương trình “Tết vì người nghèo” của tỉnh trong suốt thời gian qua.

Hơi ấm mùa xuân đang lan tỏa khắp đất trời, vạn vật. Lòng người cũng rạo rực đón chào một mùa xuân mới. Một cái tết cổ truyền đoàn viên, đầm ấm bên gia đình, người thân. Nhưng trên nhiều thôn xóm, bản làng của Nghệ An, vẫn còn đó bao cảnh đời nghèo khó, bệnh tật; bao em thơ phải sống trong bất hạnh, bao người già neo đơn không nơi nương tựa, mà với họ, Tết là điều gì đó thật xa vời... Những câu chuyện đầy xúc động đã nhận sự sẻ chia và cảm thông của khán giả của chương trình “Tết vì người nghèo - Canh Tý năm 2020”.

Em Nguyễn Thành Nam chia sẻ câu chuyện đầy xúc động của hai mẹ con tại chương trình.

Đó là câu chuyện của em Nguyễn Thành Nam ở xóm 3, xã Hưng Khánh, Hưng Nguyên có hoàn cảnh vô cùng éo le, lớn lên không biết mặt cha, mẹ bị bệnh hoang tưởng, hai mẹ con ở trong 1 túp lều dột nát. Sau khi chương trình Nhịp cầu nhân ái của Đài Nghệ An phát sóng, mẹ em được đưa vào viện chữa bệnh, còn em vào làng trẻ SOS để sinh sống và được đi học trở lại. Chia sẻ tại chương trình, Nam nghẹn nghào vì nhớ mẹ, em khao khát được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ, được sum vầy bên mẹ trong ngày tết cổ truyền của dân tộc. Và mong ước lớn hơn của em đó là có một ngôi nhà vững chãi cho hai mẹ con trú ngụ. Nhưng điều ấy, thực sự khó với Nguyễn Thành Nam. Bởi bệnh tật của mẹ em vẫn đang phải điều trị lâu dài và tốn kém.

Còn hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thường - xóm Tân Sơn, Nghi Yên, Nghi Lộc cũng không kém phần khốn khó. Chị bị bệnh tim, chồng chị là người khuyết tật cũng vừa mất chưa đầy năm. Cuộc sống của hai mẹ con chị hiện nay chỉ dựa vào những bữa mò cua bắt ốc của cô con gái bé nhỏ. Khi lắng nghe những chia sẻ về tình cảm mà con gái dành cho mình, chị Thường xúc động trào nước mắt và tâm sự những nỗi lo đang trĩu nặng trong tâm tư khi Tết đến xuân về. Chị chỉ lo mình ốm đau bệnh tật nặng, không đủ tiền chữa trị, vì vậy chị Thường có một ước mơ nhỏ nhoi đó là mong có tiền mua cho con vài bộ quần áo đi học, mua ít thịt cá cho con cái đỡ tủi thân trong ngày tết..

Chị Nguyễn Thị Thường xúc động trào nước mắt và tâm sự những nỗi lo đang trĩu nặng trong tâm tư khi Tết đến xuân về.

Trước hoàn cảnh éo le của em Nguyễn Thành Nam và chị Nguyễn Thị Thường, ngay tại chương trình, ông Nguyễn Xuân Tài - Phó Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã trao quyết định ủng hộ em Nguyễn Thành Nam, ở xóm 3, xã Hưng Khánh, Hưng Nguyên và chị Nguyễn Thị Thường , xóm Tân Sơn, Nghi Yên, Nghi Lộc mỗi hoàn cảnh 80 triệu đồng. Cũng ngay tại chương trình, Văn phòng Đảng ủy khối Doanh nghiệp đã ủng hộ em Nguyễn Thành Nam 20 triệu đồng.

Tính đến cuối năm 2019, Nghệ An còn 41 ngàn hộ nghèo; Số hộ cận nghèo và nguy cơ tái nghèo lên đến hơn 81 ngàn hộ. Với những mảnh đời nghèo khó này, những món quà trong ngày Tết đến Xuân về, thực sự là niềm động viên, sưởi ấm tinh thần giúp họ có động lực vươn lên, vững tin cùng cộng đồng xã hội.

Ngay tại Chương trình "Tết vì người nghèo – Canh Tý 2020" các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã hưởng ứng với số tiền và hiện vật ủng hộ chương trình trị giá gần 75 tỷ đồng.

