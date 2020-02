Nghệ An: Dự kiến bắn pháo hoa 15 phút trong đêm kỷ niệm 990 năm danh xưng

Danh xưng Nghệ An có từ năm 1030 thời Lý Thái Tông. Lúc đó gọi là Nghệ An châu trại, sau đó đổi thành trại Nghệ An rồi Nghệ An phủ, Nghệ An thừa tuyên. Năm 1490, vua Lê Thánh Tông đổi tên từ Nghệ An thừa tuyên thành xứ Nghệ An (gọi tắt là xứ Nghệ) đồng thời với các đơn vị hành chính khác lúc bấy giờ như: xứ Kinh Bắc, xứ Sơn Nam, xứ Đông, xứ Đoài, xứ Thanh Hóa, xứ Lạng Sơn... Năm 1831, thời Vua Minh Mệnh, xứ Nghệ tách thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Năm 1976, hai tỉnh lại hợp thành tỉnh lớn Nghệ Tĩnh. Năm 1991, tách ra thành Nghệ An và Hà Tĩnh như ngày nay

Theo kế hoạch dự kiến, lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An sẽ được tổ chức ở Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh vào ngày 11/4/2020. Sau phần nghi lễ sẽ là chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề "990 năm danh xưng Nghệ An" và màn bắn pháo hoa tầm thấp với thời lượng 15 phút.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Dân sinh