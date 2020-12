Nghệ An: Dự án tỷ đô “treo” đến bao giờ?

Bức xúc vì dự án “treo”

Suốt thời gian qua, người dân xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai liên tục phản ánh về tình trạng “đi không được, ở không xong” do vướng quy hoạch xây dựng Trung tâm Nhiệt điện Quỳnh Lập trên địa bàn.

Thực trạng hơn 5 năm nay, do vướng quy hoạch dự án nên hàng trăm hộ dân ở các xóm Đồng Minh, Đồng Thanh và Tân Minh thuộc xã Quỳnh Lập gặp rất nhiều khó khăn do không được tách thửa đất, nâng cấp, xây dựng mới nhà ở… Mặt khác, do vướng quy hoạch dự án nên việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật như điện – đường – trường – trạm cũng không thể thực hiện được.

Sau nhiều năm dự án Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập vẫn chưa triển khai

Không được cơi nới nhà ở, đường giao thông xuống cấp khiến đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây gần hơn 5 năm nay phải “treo” vất vưởng bên cạnh dự án tỷ đô nói trên.

Được biết, để “dọn đường”, tạo mặt bằng cho Tập đoàn TKV vào triển khai xây dựng dự án, tỉnh Nghệ An cũng đã tiến hành quy hoạch 02 vùng tái định cư với tổng diện tích gần 90ha cho người dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các vùng tái định cư này đến nay vẫn chưa thể hoàn thiện theo tiến độ đặt ra do Tập đoàn TKV chưa bố trí kịp thời nguồn vốn bồi thương GPMB.

Vùng quy hoạch vẫn là bãi đất trống

Chính vì vậy, đến nay số phần hàng nghìn người dân ở xã Quỳnh Lập vẫn đang phải sống tạm bợ và chờ đợi mòn mỏi khi dự án tỷ USD vẫn chỉ nằm trên giấy.

Kiến nghị dừng thực hiện dự án

Tại cuộc họp BTV Tỉnh ủy Nghệ An diễn ra vào ngày 26/11/2020, ông Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, địa phương sẽ có phương án kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương dừng thực hiện dự án Trung tâm nhiệt điện Quỳnh Lập (bao gồm nhiệt điện Quỳnh Lập 1 và Nhiệt điện Quỳnh Lập 2) và đưa ra khỏi dự thảo Quy hoạch điện VIII.

Bảng thông tin về dự án cũng chỉ còn sót lại "dấu tích"

Mặc dù, việc làm này có thể phải chịu áp lực từ Chính phủ khi cho rằng Nghệ An chưa thật sự chia sẻ về vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhưng tỉnh cũng phải có quan điểm rõ ràng là không thể thực hiện việc đánh đổi sự phát triển với lợi ích của người dân và thực tế việc dừng các dự án nhiệt điện để dành quỹ đất đầu tư cho lĩnh vực khác cũng sẽ mang lại sự phát triển ổn định, bền vững hơn cho kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, Nghệ An sẽ ưu tiên quỹ đất thu hút đầu tư các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có hàm lượng khoa học, ứng dụng công nghệ cao và thân thiện với môi trường phát triển thị xã Hoàng Mai trở thành đô thị biển gắn với công nghiệp sạch và du lịch, dịch vụ.

Được biết, vào ngày 21/7/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1208/QĐ-TTg về phê duyệt quy hoạch điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020, có tính đến năm 2030 thì Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập 1 sẽ vận hành vào năm 2022.

Nghệ An kiến nghị Thủ tướng Chính phủ dừng triển khai dự án Trung tâm nhiệt điện Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai để ưu tiên quỹ đất thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp sạch, du lịch và dịch vụ

Theo đó, dự án Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1 với tổng mức vốn đăng ký khoảng gần 2,2 tỷ USD, công suất 1.200MW đã được Chính phủ giao Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) làm chủ đầu tư. Dự án cũng được Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 143,54 ha.

Trước đó, vào ngày 20/3/2009, Bộ Công Thương cũng đã phê duyệt quy hoạch địa điểm tại Quyết định số 1359/QĐ-BCT về việc xây dựng Trung tâm Nhiệt điện Quỳnh Lập với tổng diện tích quy hoạch 283 ha, quy mô 2.400MW được đầu tư theo 2 giai đoạn: Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập 1 và Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập 2.

Tác giả: Đình Tiệp - Thành Vinh

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường