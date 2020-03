Nghệ An: Dự án Nhà máy may Minh Anh – Tân Kỳ chưa đầy đủ thủ tục vẫn vô tư thi công, chính quyền có “làm ngơ”?

Chưa đầy đủ thủ tục pháp lý nhưng chủ đầu tư vẫn vô tư san lấp mặt bằng.

Tân Kỳ là một huyện miền núi phía Tây của tỉnh Nghệ An còn nhiều khó khăn. Từ trước đến nay, số lượng con em trên quê hương Tân Kỳ đi làm ăn xa rất nhiều, nên việc kêu gọi thu hút các dự án lớn về đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện đang được tỉnh Nghệ An và huyện Tân Kỳ rất chú trọng. Đây là cơ hội để tạo điều kiện công ăn việc làm cho rất nhiều người dân.

Theo đó, Dự án xây dựng nhà máy may Minh Anh - Tân Kỳ của Công ty Cổ phần may Minh Anh - Tân Kỳ được xây dựng tại xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 4673/QĐ-UBND ngày 13/11/2019. Với tổng mức đầu tư dự án 300 tỷ đồng, khi hoàn thiện và đi vào hoạt động sẽ thu hút khoảng 6.500 lao động. Tổng diện tích phục vụ cho dự án khoảng 9,8ha (trong đó có 9,2ha là đất chuyên trồng lúa nước được Nhà nước giao đất theo Nghị định 64-CP cho các hộ gia đình cá nhân xã Kỳ Tân).

Trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Nghệ An có nêu rõ, thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Dự án được khởi công vào đầu năm 2020 đến tháng 8/2021, chủ đầu tư phải hoàn thành đưa nhà máy đi vào hoạt động.

Quyết định về việc chấp thuận đầu tư dự án Nhà máy may Minh Anh - Tân Kỳ.

Thế nhưng thời gian qua, theo phản ánh của người dân trên địa bàn xã Kỳ Tân về tình trạng dự án Nhà máy may Minh Anh – Tân Kỳ chưa hoàn thành thủ tục thuê đất cũng như các thủ tục pháp lý khác đã ồ ạt thi công. Hơn nữa doanh nghiệp này đã ngang nhiên huy động hàng chục xe tải, các phương tiện máy móc tiến hành san lấp rầm rộ ngay giữa ban ngày, nhưng chính quyền sở tại nơi đây không có bất kỳ động thái nào đối với việc vi phạm trên.

Lần theo phản ánh của người dân, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã có mặt tại khu vực dự án này, nằm trên địa bàn xã Kỳ Tân, cách trụ sở UBND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) khoảng hơn 1km, bằng mắt thường phóng viên ghi nhận được: Một khu đất rộng lớn hàng ngàn m2 đã được san lấp tại khu vực dự án Nhà máy may Minh Anh – Tân Kỳ. Tại đây, chủ đầu tư đang huy động các phương tiện, máy móc tiến hành san lấp mặt bằng. Trên công trường, công tác vận chuyển đất để san lấp mặt bằng tiến hành rất khẩn trương, nhộn nhịp. Theo quan sát của phóng viên, có rất nhiều lượt xe trọng tải lớn đang vận chuyển đất đến phục vụ cho công tác san lấp mặt bằng. Phía bên trong những chiếc xe lu, máy xúc đang hoạt động hết công suất cào, gạt, lu đất khiến bụi bay mù trời.

Hàng chục xe tải có tải trọng lớn đang hối hả vận chuyển đất về san lấp khu dự án Nhà máy may Minh Anh - Tân Kỳ dù thủ tục pháp lý chưa hoàn tất.

Đem vấn đề này trao đổi với ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Tân Kỳ, ông Thanh cho biết: “Hiện tại, dự án Nhà máy may Minh An mới chỉ được UBND tỉnh phê duyệt chi tiết 1/500 còn các thủ tục khác chưa hoàn tất. Đất dự án được doanh nghiệp nhận chuyển nhượng lại từ người dân nhưng chưa hoàn thành thủ tục thuê đất”.

Trong khi đó, tại Điều 3, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 4673/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 do ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký nêu rõ: “UBND huyện Tân Kỳ phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường… theo đúng quy định hiện hành trước khi khởi công xây dựng công trình”.

Đối với Công ty Cổ phần May Minh Anh – Tân Kỳ : “… Phối hợp với các sở, ngành và địa phương để hoàn thành hồ sơ, thủ tục có liên quan (đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy…) theo đúng quy định hiện hành trước khi triển khai xây dựng; Dự án chỉ được khởi công xây dựng khi nhà đầu tư hoàn thành đầy đủ các thủ tục, điều kiện theo quy định của pháp luật”.

Quy định hiện hành đã được UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đối với UBND huyện Tân Kỳ và chủ đầu tư là Công ty Cổ phần may Minh Anh – Tân Kỳ đã cụ thể. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại theo như vị Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Kỳ cho biết, dự án Nhà máy may Minh Anh - Tân Kỳ mới chỉ có bản phê duyệt chi tiết 1/500, còn lại các thủ tục pháp lý khác như báo cáo đánh giá tác động môi trường, các thủ tục liên quan đến xây dựng… đều chưa hoàn tất.

Như vậy rõ, dự án nhà máy may Minh Anh – Tân Kỳ chưa đủ điều kiện để triển khai thi công nhưng thực tế thì chủ đầu tư đã cho thi công ồ ạt từ nhiều ngày nay, vậy trách nhiệm này thuộc về ai?

Dư luận đang đặt ra câu hỏi, tại sao một dự án được xem là trọng điểm của huyện Tân Kỳ lại có thể để chủ đầu tư chưa cần hoàn tất các thủ tục pháp lý vẫn có thể ồ ạt triển khai thi công san lấp mặt bằng như vào chỗ không người, không luật định? Trong khi đó UBND tỉnh Nghệ An đã quy định rõ tại Quyết định chấp thuận đầu tư, dự án chỉ được thi công khi nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý.Phải chăng chính quyền huyện Tân Kỳ và chủ đầu tư “phớt lờ” quy định của UBND tỉnh cứ thế “làm ngơ” cho chủ đầu tư vô tư triển khai thi công?

Thiết nghĩ, đã đến lúc UBND tỉnh Nghệ An cần chỉ đạo quyết liệt, nghiêm minh hơn nữa trước sự việc thi công theo kiểu “tiền trảm hậu tấu” của chủ đầu tư dự án này. Vẫn biết rằng, có được nhà đầu tư dự án quan trọng góp phần tạo công ăn việc làm, ổn định an sinh xã hội là điều mà chính quyền và nhân dân Nghệ An mong đợi, nhưng không thể vì thế mà bỏ qua quy định pháp luật để chủ đầu tư thích làm gì thì làm.

