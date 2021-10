Nghệ An: Đối thoại với người dân về dự án công viên sinh thái vĩnh hằng

Ngày 15/10, tại Trụ sở UBND xã Hưng Tây, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị đối thoại, trả lời những kiến nghị của công dân liên quan đến triển khai dự án công viên sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây (Hưng Nguyên - Nghệ An).

Tại buổi đối thoại, ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, chủ trì nhấn mạnh, hội nghị nhằm thông tin rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng và làm rõ nội dung dự án, trực tiếp nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị chính đáng của Nhân dân để kịp thời giải đáp. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân khi triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo các cấp, ngành tỉnh Nghệ An đã trao đổi chi tiết, cụ thể tới tận người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng thông tin khái quát tới người dân tổng thể về Dự án công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên và khẳng định, việc quy hoạch xây dựng công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại khu vực phía Tây giáp ranh của quy hoạch thành phố Vinh thể hiện tầm nhìn chiến lược và chủ trương đúng đắn của Chính phủ, của tỉnh Nghệ An, phù hợp với xu thế văn minh về xây dựng công viên nghĩa trang sinh thái của cả nước và thế giới đã thực hiện. Dự án được xây dựng sẽ góp phần vào việc thực hiện tốt quy hoạch hoàn chỉnh lâu dài của thành phố Vinh, của tỉnh.

Tại buổi đối thoại, người dân đã nêu lên các ý kiến, băn khoăn và mong muốn lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành trả lời cụ thể, đầy đủ. Những nội dung người dân có ý kiến cần giải đáp, gồm: Dự án đã đảm bảo quy hoạch hay chưa ? Việc xây dựng nghĩa trang có ảnh hưởng đến quy hoạch mở rộng không gian thành phố Vinh hay không? Có ảnh hưởng đến sự phát triển đô thị hay không? Việc triển khai thực hiện Dự án đã đảm bảo đúng quy trình, trình tự?...

Mọi thắc mắc của người dân được trả lời thỏa đáng - ảnh PB

Một số người dân xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây còn băn khoăn cho rằng, dự án không đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định; việc đền bù chưa thỏa đáng, chưa tổ chức tham vấn cộng đồng....

Trả lời câu hỏi của người dân, lãnh đạo các Sở TNMT, Xây dựng và UBND huyện Hưng Nguyên đã thông tin chi tiết, cụ thể đến toàn thể nhân dân. Đối với các tác động đến môi trường của dự án và các biện pháp giảm thiểu tương ứng của Dự án công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây đã được Hội đồng thẩm định theo Quyết số 590/QĐ-STNMT ngày 2/10/2019 của Sở TN&MT thẩm định và đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 5416/QĐ-UBND ngày 26/9/2019.

Về vấn đề bảo vệ môi trường, lãnh đạo Sở TN&MT cho biết, nước thải của dự án sẽ được thu gom và xử lý tập trung tại hệ thống xử lý nước thải khép kín có công suất 788m3/ngày, đạt QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế trước khi thải ra môi trường. Khí thải được xử lý đạt QCVN 02:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế trước khi thải ra môi trường. Rác thải thì được thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định.

Dự án đảm bảo các quy định pháp lý hiện hành.

Liên quan đến nhóm câu hỏi về quy hoạch xây dựng dự án, ông Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cho rằng, dự án công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây được đầu tư xây dựng đảm bảo phù hợp các quy hoạch được các cấp có thẩm quyển phê duyệt từ trước tới nay.

Về những thắc mắc trong công tác đền bù, lãnh đạo UBND huyện Hưng Nguyên khẳng định: Nếu hộ gia đình, cá nhân nào có hồ sơ, tài liệu chứng minh được Nhà nước giao đất trong phạm vi dự án thì cung cấp cho xã Hưng Tây và Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Hưng Nguyên để được xem xét, giải quyết, đảm bảo quyền lợi chính đáng theo quy định pháp luật.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Lê Ngọc Hoa cho biết, hội nghị đã nhận được 32 ý kiến của người dân xóm Phúc Điền, liên quan đến 4 nhóm vấn đề chính. Qua đây, tỉnh sẽ tiếp tục có những giải pháp, với mục tiêu đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân là trên hết, không đánh đổi môi trường để lấy các lợi ích khác. Tuy nhiên, cũng phải thống nhất rằng, khi môi trường đã đạt được theo các quy chuẩn hiện hành của Nhà nước thì phải có sự đồng thuận chung để thực hiện.

Tuyến đường dẫn vào khu dự án đang được gấp rút thi công.

Vì vậy, UBND tỉnh Nghệ An sẽ thành lập tổ công tác gồm đại diện các sở, ngành, huyện, xã cùng đơn vị tư vấn, người dân cử đại diện tham gia để xác định khoảng cách của dự án đến khu vực dân cư trên cơ sở khoa học. Khi khoảng cách dự án đảm bảo quy chuẩn thì người dân cần đồng thuận, tạo điều kiện cho chủ đầu tư thi công dự án đúng tiến độ. Nếu dự án không đảm bảo khoảng cách theo quy định thì có 2 phương án: Một là không thực hiện dự án; hai là di dời người dân ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của dự án...

Liên quan đến nội dung buổi đối thoại, đại diện Chủ đầu tư dự án trên cho biết thêm: Trong buổi đối thoại, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã giải thích hết, cặn kẽ cho người dân. Mọi nội dung được chứng minh bằng hồ sơ, giấy tờ hay quan trắc môi trường... Chúng tôi tin tưởng rằng qua buổi đối thoại người dân sẽ đồng thuận, ủng hộ để Chủ đầu tư triển khai dự án.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus