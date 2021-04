Nghệ An đổi mới để thu hút đầu tư hiệu quả

UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định số 686/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2021. Theo đó, các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2021 phải được tổ chức an toàn, hiệu quả với hình thức linh hoạt nhằm xây dựng Nghệ An trở thành “Điểm đến đầu tư hấp dẫn, an toàn và hiệu quả”, tiến tới đạt mục tiêu kép trong phát triển kinh tế xã hội và kiểm soát dịch bệnh trong tình hình mới.

Tỉnh Nghệ An đã đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 như: Chủ động tiếp cận, kết nối các nhà đầu tư lớn, đứng đầu các chuỗi cung ứng để kịp thời thu hút dòng vốn đầu tư mới; tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu; đẩy mạnh thu hút đầu tư các nhà đầu tư hạ tầng và nhà đầu tư thứ cấp vào các cụm công nghiệp…

Đổi mới toàn diện công tác xúc tiến đầu tư theo hướng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến, chuyên nghiệp hoá và hiện đại hoá từ phong cách và phương pháp, nghiệp vụ xúc tiến đầu tư.

Một góc TP. Vinh (Nghệ An).

Bên cạnh đó, tích cực đổi mới hình thức quảng bá xúc tiến du lịch thông qua các phương tiện truyền thông điện tử như truyền hình, internet, mạng xã hội, tiến tới số hoá các thông tin nhằm tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông đến các tổ chức, doanh nghiệp để nâng cao nhận thức hơn nữa về vị trí, vai trò và hiệu quả của hoạt động xúc tiến thương mại trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế…

Đồng thời, phối hợp với các nghành tham mưu chính sách ưu đãi thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại; tham mưu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách trong việc khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp nguồn nhân lực vào hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm…

Trao đổi với Nhadautu.vn, ông Bùi Duy Đông - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết, hiện chưa có kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Nghệ An năm 2021, thứ nhất là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; thứ 2 là cách làm của tỉnh đang thay đổi phương thức như: Tổ chức các hội nghị trực tiếp với từng nhà đầu tư, từng địa bàn đầu tư…

“Tới đây, tại Nghệ An sẽ có Hội nghị với các nhà đầu tư Hàn Quốc, đến giữa tháng 5/2021 lại có Hội nghị với các nhà đầu tư Đài Loan tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư… hay, tỉnh sẽ hội nghị trực tiếp với các nhà đầu tư động lực như Foxconn, Sun Group…”, ông Đông nói.

Trong quý I/2021, tỉnh Nghệ An đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 16 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 6.300 tỷ đồng; điều chỉnh 27 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 7 dự án (tăng 701,2 tỷ đồng).

Trong đó, cấp mới cho 15 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư hơn 1.694 tỷ đồng (chiếm 93,75% về số lượng dự án và 26,83% về tổng mức đầu tư) và 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đầu tư 200 triệu USD (chiếm 6,25% về số lượng dự án và 73,17% về tổng mức đầu tư). So với cùng kỳ năm 2020, số lượng dự án được cấp mới tăng 33%; tổng vốn đầu tư đăng ký mới tăng 4,65 lần (năm 2020: 12 dự án, tổng vốn hơn 1.116 tỷ đồng).

Hàng loạt nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước liên tục đầu tư về Nghệ An, điển hình như: Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam "rót" 200 triệu USD đầu tư Dự án nhà máy cấu kiện điện tử tại KCN VSIP Nghệ An; CTCP Hoàng Thịnh Đạt đầu tư Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 với tổng vốn đầu tư 750 tỷ đồng; Công ty TNHH công nghệ vật liệu mới Đức Thịnh đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất và chế biến bột đá siêu mịn tại KCN Nghĩa Đàn (300 tỷ đồng); Dự án Trang trại chăn nuôi theo mô hình trại lạnh khép kín tại xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ của Công ty TNHH Chăn nuôi công nghệ cao Tân Thắng (149,7 tỷ đồng)...

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, lĩnh vực công nghiệp đang chiếm ưu thế khi có 7 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 5.000 tỷ đồng (chiếm 43,75% về số lượng dự án và 79,28% về tổng mức đầu tư).

