Nghệ An: Diễn biến bất ngờ vụ thu hồi đất vô lý, dân kiện chính quyền ra tòa

Ngày 11/6/2020, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn cũng đã có thông báo về cuộc tiếp công dân Nguyễn Tân Phúc.

Thanh tra tỉnh Nghệ An thẳng thắn: Khiếu nại của ông Phúc là có cơ sở.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, vào năm 1988, ông Nguyễn Tân Phúc (trú tại khối Phan Bội Châu, huyện Nam Đàn, Nghệ An) ra vùng Đồng Hồ (thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn) để khai hoang, xây dựng lò sản xuất gạch.

Sau đó, chính quyền địa phương yêu cầu ông Phúc thực hiện việc kê khai đất đai để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khu đất của gia đình ông Nguyễn Tân Phúc sau khi nhiều dự án được triển khai giờ trở thành một vùng sâu, hoang tàn. Thậm chí đường điện cao thế còn "xẻ" qua khiến gia đình ông không dám ở.

Đến tháng 10/1989, gia đình ông Phúc được UBND huyện Nam Đàn cấp Quyết định giao đất cho dân làm nhà ở. Nội dung quyết định này nêu rõ, cho phép ông Nguyễn Tân Phúc sử dụng 7.750m2 đất hoang tại khu vực phía đông sân vận động. Trong đó diện tích đất ở là 200m2, đất vườn liền kề là 7.550m2. Loại đất được xác định ở đây cũng là đất hoang.

Tuy nhiên, sau đó UBND huyện Nam Đàn đã ban hành nhiều Quyết định liên quan đến việc thu hồi hàng ngàn m2 đất của gia đình ông Phúc mà “quên” đi quyền lợi về đất.

Đồng nghĩa với việc đó, ông Nguyễn Tân Phúc đã “đội đơn” khiếu nại, khiếu kiện suốt cả thập kỷ qua.

Ý kiến của Thanh tra tỉnh Nghệ An nêu rõ "không có cơ sở để hủy bỏ quyết định không số, khiếu nại của dân là có cơ sở".

Mới đây sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu, dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại do UBND huyện Nam Đàn cung cấp, trên cơ sở ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp. Theo đó, Thanh tra tỉnh Nghệ An có công văn số 252 vào ngày 29/4/2020 nêu rõ: Sau khi nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu, dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại do UBND huyện Nam Đàn cung cấp (ý kiến các sở gồm: Sở TN&MT, Sở Tư pháp); Thanh tra tỉnh Nghệ An có ý kiến như sau:

Tại dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND huyện Nam Đàn đối với ông Nguyễn Tân Phúc có viện dẫn các căn cứ để thu hồi, hủy bỏ quyết định (không số) ngày 30/10/1989 là không có cơ sở.

Các căn cứ đưa ra chỉ là dấu hiệu thể hiện tính hợp pháp, hợp lý của quyết định không số nêu trên, bao gồm cả việc suy đoán, suy diễn… Do đó, việc khiếu nại của ông Nguyễn Tân Phúc là có cơ sở.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND huyện Nam Đàn làm việc với các cơ quan chức năng để xác định rõ tính hợp pháp, hợp lý, trưng cầu giám định Quyết định không số đó; kiểm tra thêm các tài liệu liên quan về quyền sử dụng đất của HTX Đồng Tiến (nếu có) để củng cố tài liệu, chứng cứ, căn cứ ... trước khi kết luận.

Và mới đây, ngày 11/6/2020, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn cũng đã có thông báo về cuộc tiếp công dân Nguyễn Tân Phúc. Thông báo này nêu rõ: “Căn cứ các nội dung phản ánh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn đề nghị Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn tiếp tục chỉ đạo Đoàn thanh tra được lập theo Quyết định 7784/QĐ-UBND tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết đúng quy định của pháp luật.

Trong đó các nội dung giải quyết cần phải trích dẫn căn cứ điều khoản cụ thể của pháp luật, không nêu chung chung. Sớm có kết luận giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tân Phúc. Kết quả giải quyết báo cáo Thường trực Huyện ủy, đồng thời gửi cho công dân theo quy định trước ngày 30/6/2020".

Cả thập kỷ qua ông Nguyễn Tân Phúc đã "đội đơn" khắp nơi nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Trước đó, vào ngày 9/6/2020, ông Nguyễn Tân Phúc "bất ngờ" nhận được một văn bản của UBND huyện Nam Đàn liên quan đến quá trình giải quyết vụ việc.

Điều “lạ” là văn bản này không chuyển bằng con đường thông thường mà được một cán bộ công tác trong huyện “đưa tay” đến cho ông Nguyễn Tân Phúc.

Văn bản số 1146/UBND chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra do UBND huyện Nam Đàn gửi ông Phúc.

Văn bản số 1146/UBND nêu: Qua thẩm tra xác minh, UBND huyện Nam Đàn nhận thấy Quyết định không số năm 1989 về việc giao đất trong khu dân cư cho nhân dân làm nhà ở là trái pháp luật. Căn cứ các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn quyết định chuyển hồ sơ về hành vi cố ý sử dụng con dấu sai, giao đất trái thẩm quyền, vượt hạn mức… sang cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn để điều tra làm rõ.

Sau khi cầm được văn bản này, ông Nguyễn Tân Phúc bức xúc: “Trong văn bản này, UBND huyện Nam Đàn còn căn cứ vào khoản 5, điều 6 Luật khiếu nại, như vậy chính quyền địa phương cho rằng tôi tố cáo sai.

Thời điểm đó, tôi kê khai diện tích đất gia đình khai hoang, sản xuất theo thông báo của chính quyền địa phương và được UBND huyện Nam Đàn cấp đất. Quyết định không số năm 1989 cũng được lưu trữ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường trong suốt nhiều năm qua. Đất là do chính quyền cấp cho tôi, sai đúng ở đâu thời điểm đó tôi làm sao hiểu biết hết được mà so sánh từng câu chữ, văn bản, hạn mức”.

Quan điểm rõ của Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An

Liên quan đến Quyết định không số năm 1989, trước đó Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã có công văn số 3733/STNMT-QLĐĐ hướng dẫn UBND huyện Nam Đàn trong quá trình giải quyết vụ việc.

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đề ra 2 phương án để xử lý vụ việc, trong đó tập trung vào tính pháp lý quyết định 30/10/1989 của UBND huyện Nam Đàn về việc giao đất cho gia đình ông Nguyễn Tân Phúc.

Ông Phúc đã buộc phải rời căn nhà với biết bao mồ hôi công sức của mình để đi thuê nhà ở.

Thứ nhất, quyết định của UBND huyện Nam Đàn ngày 30/10/1989 về giao đất khu dân cư cho nhân dân làm nhà ở đã được cấp đúng quy định của pháp luật; UBND huyện Nam Đàn cần căn cứ quyết định này để xem xét công nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Tân Phúc theo Điều 11, điều 18 quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, đất vườn, ao gắn liền với đất.

Thứ hai, quyết định của UBND huyện Nam Đàn ngày 30/10/1989 được xác định là cấp trái pháp luật. Trong trường hợp này thì việc sử dụng đất của ông Nguyễn Tân Phúc được xem là không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; UBND huyện Nam Đàn căn cứ điều 101 Luật đất đai, điều 20 và 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về luật đất đai.

Ông Nguyễn Tân Phúc cũng đề nghị làm rõ những dự án đã được triển khai trên phần đất của gia đình ông.

Điều 6,7,9 Nghị định số 45/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất để xác định nguồn gốc sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính (nếu có) và công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp của ông Nguyễn Tân Phúc đúng với quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An có công văn số 3733/STNMT-QLĐĐ hướng dẫn UBND huyện Nam Đàn trong quá trình giải quyết vụ việc.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Tân Phúc cho biết: “Nếu quyết định cấp đất cho gia đình tôi có sai về thủ tục pháp lý, thì đó là sai của chính quyền, sao lại đổ cho dân. Chuyển hồ sơ để kéo dài thời gian giải quyết, tiếp tục làm khổ gia đình chúng tôi.

Tôi đề nghị UBND huyện Nam Đàn thực hiện theo các công văn hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An và Thanh tra tỉnh Nghệ An. Đặc biệt, cơ quan chức năng cũng cần làm rõ quá trình thu hồi đất, tài sản trên đất, bảo vệ thi công đối với những dự án đã thực hiện trên diện tích đất của gia đình chúng tôi. Nhanh chóng giải quyết vụ việc, trả lại quyền lợi hợp pháp cho gia đình tôi”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc đến bạn đọc.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí