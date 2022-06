Nghệ An: Điểm check-in mới tuyệt đẹp ở huyện Tân Kỳ

Có một Đà Lạt thu nhỏ gọi là 'Vườn Thượng Uyển' tọa lạc tại xóm Thống Nhất, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An được xây dựng trên 10. 000m2 xuyên suốt mang đến cho du khách xứ Nghệ có một chuyến du lịch mang lại cảm giác như đang ở Đà lạt mộng mơ.

Sau hai năm dịch bệnh, nay người dân ai cũng muốn có một nơi để giải trí, vui chơi, HP Farm đã tận dụng cơ hội xây dựng mảng du lịch sinh thái này nhằm mang đến cho du khách một môi trường xanh mát, trong lành, thân thiện.

HP Farm là một trong những dự án phát triển nông nghiệp của Công Ty Phuoc Center Group (trụ sở chính tại TP HCM). Hiện tại Công ty đang phát triển các chuỗi hệ thống Farm kết hợp du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng tại các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh - Thanh Hoá.

Đặc biệt tại Nghệ An là dự án nhà máy sản xuất chế biến nông sản HP tại xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An với nguồn vốn đầu tư từ TP HCM đổ về 150 tỷ.

Hiện tại công ty đang hỗ trợ cho người dân các huyện tại Nghệ An sản xuất các vườn rau má cổ. Thương hiệu xuất khẩu "Rau Má Xứ Nghệ" với quy mô 100 hecta tại các huyện Tân Kỳ, Đô Lương, Nghĩa Đàn, Nam Đàn, Hưng Nguyên....

'Vườn Thượng Uyển' được xây dựng ngay trên mảnh đất miền tây xứ Nghệ đầy nắng và gió. Người dân nơi đây còn khó khăn, chưa có điều kiện đi du lịch xa, khu vui chơi cho trẻ em chưa có. HP Farm đã đầu tư xây dựng chuỗi du lịch sinh thái này nhằm tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt giới trẻ có nơi vui chơi, giải trí, trẻ em nông thôn có khu vui chơi như các em nhỏ ở thành phố mà không phải đi đâu xa.

Đến đây du khách sẽ được tận hưởng không khí thư giãn trong lành. Khu du lịch được thiết kế các hoạ tiết bắt mắt, bài trí và sắp đặt tinh tế của những con đường hoa, những tiểu cảnh mang tông nhiều màu sắc để du khách thỏa niềm đam mê ‘sống ảo’ ngỡ như mình đang lạc bước vào một nơi xa ở Đà Lạt.

Bên cạnh sự lộng lẫy của Vườn thượng Uyển du khách còn được thưởng thức các món ăn thức uống đặc sản địa phương, đặc biệt có buffet nướng, có nhà chòi nằm bên cạnh các hồ nước trong xanh. Đến đây du khách thoải mái niềm đam mê check-in, sống ảo, các bậc phụ huynh mang theo trẻ em không lo về chỗ chơi bởi nơi đây có khu vui chơi cho trẻ em đa dạng các trò chơi mới lạ như nhà bóng, cầu trượt, xích đu...

Có thể nói Vườn Thượng Uyển là một khu du lịch sinh thái được hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới cho người dân xứ Nghệ nói chung và người dân Tân Kỳ nói riêng sau một thời gian dài dịch bệnh, điểm đến chất lượng và quy mô hoành tráng.

Sẽ rất thiếu sót nếu bạn khám phá du lịch xứ Nghệ mà không ghé thăm "Vườn Thượng Uyển". Điều đặc biệt nhân văn ở đây là phần lợi nhuận thu về sẽ đóng hết vào quỹ cho các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi, nghĩa trang thai nhi và các bệnh nhi. Vì vậy đến đây bạn không những được vui chơi mà còn đóng góp một phần nhỏ vào việc xây dựng một xã hội tốt đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh tại khu du lịch Vườn Thượng Uyển

Rất đông du khách người lớn và trẻ em đến tham dự lễ khai trương khu du lịch

Vườn Thượng Uyển hơn 10.000 m2

Tiểu cảnh đa màu sắc được bài trí bắt mắt

Nhà chòi mái lá được trang trí ánh sáng lung linh

Du khách chụp ảnh Bậc thang lên trời

Du khách ‘sống ảo’ trong vườn hoa thạch thảo

Du khách thả dáng check-in trong vườn hoa sao

Du khách chụp ảnh bên tiểu cảnh hoa sen

Các nhà chòi bên hồ nước trong xanh

Vườn Thượng Uyển về đêm

Khu ẩm thực về đêm

Khu nhà bóng và cầu trượt

Nhiều trò chơi mới lạ dành cho các em nhỏ

Rất đông em nhỏ được bố mẹ đưa đến khu vui chơi ngày Tết thiếu nhi 1/6

Phần lợi nhuận mang về đều dành hết cho hoạt động thiện nguyện

Video toàn cảnh khu Vườn Thượng Uyển

