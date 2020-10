Nghệ An đề xuất bổ sung 7.843 chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non, phổ thông

Đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, các đ/c: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Văn Thành - Gíam đốc Sở GD-ĐT cùng chủ trì.

Phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc năm 2020, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: Năm học 2019 - 2020 là năm học “đặc biệt”, đầy khó khăn, thách thức đối với ngành Giáo dục khi phải đối mặt và chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Thế nhưng ngành giáo dục ghi dấu ấn với sự chuyển đổi số mạnh mẽ bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học”, đã có gần 50% trường Đại học tổ chức dạy học trực tuyến; gần 80% học sinh THPT được học qua intenet.

Giai đoạn 2016 - 2020, toàn ngành triển khai hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và đạt được một số thành tựu quan trọng. Trong đó, tập trung hoàn thiện khung pháp lý cho đổi mới giáo dục, đặc biệt là ban hành 2 luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, Luật Giáo dục năm 2019; Thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Với tỉnh Nghệ An, năm học 2019-2020 dù bị gián đoạn một số thời điểm để phòng dịch Covid- 19, nhưng ngành giáo dục đã chủ động trong chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở trường học hoàn thành kế hoạch dạy học theo chương trình được điều chỉnh. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định nằm trong tốp đầu cả nước. Tỉnh có 82 học sinh đạt giải Học sinh giỏi Quốc gia; 1 Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế. Điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2020 xếp thứ 32, tăng 4 bậc so với năm học trước. Ngành đã chủ động nhập cuộc và triển khai dạy SGK lớp 1, chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời linh hoạt theo tình hình thực tế mỗi địa phương và đối tượng học sinh để có kế hoạch dạy học phù hợp.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chia sẻ những kinh nghiệm và kết quả nổi bật nhất trong giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định: Tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung mọi nguồn lực đầu tư, ưu tiên trước hết cho phát triển giáo dục, đào tạo; Quan tâm quy hoạch, sắp xếp, sáp nhập trường lớp, điểm trường lẻ, đảm bảo quyền lợi học sinh và thực hiện đổi mới giáo dục; Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các mô hình giáo dục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW….





Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có có một số kiến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ban ngành TW, quan tâm hỗ trợ tỉnh Nghệ An như: Đề xuất bổ sung 7.843 chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non, phổ thông cho tỉnh Nghệ An; Hỗ trợ Nghệ An tăng cường xây dựng cơ sở, vật chất bổ sung trang thiết bị dạy học theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Đề nghị Bộ GD&ĐT cùng các Bộ, ban, ngành quan tâm hỗ trợ Nghệ An xây dựng mô hình xã hội hóa các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú ở các huyện miền núi và vùng khó khăn.

