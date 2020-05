Nghệ An: Đất nông nghiệp bị “cô lập” giữa dự án, dân tập trung phản đối

Your browser does not support the video tag.

Đất nông nghiệp bị cô lập sau khi dự án được triển khai, buộc người dân phải đội đơn khiếu nại.

Vừa qua phóng viên Dân trí nhận được đơn thư của nhiều hộ dân có đất nông nghiệp tại vùng Đồng Sau, ở xóm 1, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Nội dung đơn thư nêu rõ: Những hộ dân tại đây được nhà nước giao đất sản xuất nông nghiệp theo Nghị định 64 của Chính phủ, sau khi thực hiện chuyển đổi ruộng đất, họ canh tác sử dụng trên diện tích đất này ổn định và không có bất kỳ tranh chấp gì với ai.

Từ khi dự án được triển khai, san lấp mặt bằng, những thửa ruộng tiếp giáp với tuyến đường tránh TP Vinh bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, gần đây những hộ dân này bất ngờ khi Công ty TNHH Hiến Thành tiến hành san lấp mặt bằng, triển khai xây dựng công trình trên phần đất nông nghiệp.

Khi dự án này được triển khai, phần đất của những hộ dân bị “cô lập” giữa dự án. Bên cạnh đó, hệ thống đường giao thông nội đồng, mương tưới, tiêu cũng được UBND tỉnh Nghệ An thu hồi giao cho doanh nghiệp này, đẩy người dân vào tình cảnh khốn khổ có đất mà cũng không thể canh tác. Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An đã thu hồi 567,6 m2 đất giao thông nội đồng, 142,1 m2 đất thủy lợi tại xã Hưng Thịnh giao cho công ty TNHH Hiến Thành thuê để thực hiện dự án

Người dân nơi đây cho rằng khi doanh nghiệp thực hiện dự án, các cấp chính quyền địa phương từ xã đến tỉnh đã không khảo sát, kiểm tra thực tế hiện trạng khu đất, ý kiến của nhân dân... Để đến khi dự án được triển khai đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân tại đây.

Thửa ruộng của gia đình ông Thu bị cô lập thực sự khi dự án bắt đầu san lấp mặt bằng.

Bà Đinh Thị Hoa (xóm trưởng xóm 1, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) cho biết: "Bản thân tôi là người trực tiếp sâu sát nhất với người dân. Tuy nhiên, khi tỉnh thu hồi diện tích đất giao thông nội đồng, mương thoát nước tại đây bản thân tôi không hề hay biết".

Bà Hoa cho biết thêm: Khi doanh nghiệp bắt đầu san lấp mặt bằng thì cá nhân tôi mới biết. Việc mất đường giao thông nội đồng, mương tưới, tiêu đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình canh tác của người dân nơi đây. Qúa trình các cấp thu hồi đất giao thông nội đồng, mương tưới, tiêu để giao cho doanh nghiệp xây dựng chúng tôi không hề hay biết. Đường giao thông nội đồng, mương tưới, tiêu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, quá trình sản xuất của những hộ dân tại đây nên người dân rất bức xúc.

Đường giao thông nội đồng, mương tưới tiêu phục vụ sản xuất cũng đã được thu hồi để bàn giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án.



Đại diện cho ý kiến một số hộ dân tại đây bà Đinh Thị Hoa đề nghị các cấp chính quyền chưa được bàn giao đất cho doanh nghiệp, đảm bảo cho người dân tại đây tiếp tục canh tác, sản xuất trên diện tích đất của mình.

Trong các hộ bị ảnh hưởng, thửa đất bị rơi vào tình cảnh cay đắng nhất là của gia đình ông Nguyễn Đình Thu với diện tích khoảng 1,5 sào.





Đơn của các hộ dân gửi cơ quan chức năng.

Mặt trước thửa đất này giáp với tuyến đường tránh TP.Vinh; bên cạnh tiếp giáp với một dự án khác đã được san lấp. Đến nay, khi dự án của Công ty TNHH Hiến Thành bắt đầu triển khai san lấp biến thửa đất của ông thành một cái ao sâu hoắm. Đặc biệt, không có đường xuống để sản xuất vì độ dốc quá lớn, khi mưa, hay hạn hán cũng không thể cấp nước tưới tiêu. Thửa đất hoàn toàn bị cô lập, bóp nghẹt khi dự án được triển khai.

Bà Nguyễn Thị Liên (SN 1958) có thửa đất tiếp giáp với phần đất của dự án trên bức xúc: "Dự án được triển khai, đất của chúng tôi họ lại chừa ra, rồi bây giờ bị cô lập, đất nông nghiệp cũng không thể sản xuất.

Cách đây mấy năm xóm có tổ chức họp, có đại diện của xã, nhà đầu tư nhưng hai bên vẫn chưa thỏa thuận được với nhau. Bây giờ họ cô lập, rồi kênh mương, đường giao thông nội đồng cũng được lấy hết… thì chúng tôi biết sản xuất, canh tác thế nào".

Văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An chuyển đơn yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên xem xét giải quyết sự việc.

Cũng theo những người dân tại đây, trong quá trình lập, thẩm định, duyệt quy hoạch của dự án nói trên, mặc dù là những hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp khi dự án được triển khai nhưng người dân tại đây không hề hay biết. Doanh nghiệp chỉ thực hiện thỏa thuận đền bù với 1 hộ dân có đất tại đây để mở đường vào dự án, còn những hộ dân có đất ở vị trí tương tự thì lại bị cô lập hoàn toàn.

Được biết, từ khi doanh nghiệp bắt đầu triển khai dự án, san lấp mặt bằng, người dân nơi đây cũng đã nhiều lần tập trung phản đối. UBND xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên cũng đã nhiều lần giải quyết nhưng vẫn chưa thể dứt điểm.

Sau khi nhận được đơn thư của người dân xã Hưng Thịnh phản ánh UBND xã Hưng Thịnh, UBND huyện Hưng Nguyên đã sai phạm trong việc rà soát, lập quy hoạch, lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng… để thực hiện dự án do Công ty TNHH Hiến Thành làm chủ đầu tư, dẫn đến các hộ dân không được đền bù, hỗ trợ, không có đường giao thông, mương thoát nước, để sản xuất nông nghiệp, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân… Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã có văn bản chuyển đơn của những hộ dân trên đến Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên giải quyết theo đúng thẩm quyền pháp luật quy định.

Văn bản của UBND huyện Hưng Nguyên giao Chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan giải quyết sự việc.

Sau đó UBND huyện Hưng Nguyên đã tổ chức buổi làm việc với các hộ dân liên quan. Tại buổi làm việc thống nhất nội dung đề nghị các cơ quan có thẩm quyền và Công ty TNHH Hiến Thành thỏa thuận bồi thường với các hộ dân để thu hồi đất tại các thửa 386 diện tích 805,1 m2, thửa 400 diện tích 1.166m2, thửa 399 diện tích 689,7m2, thửa 355 diện tích 759m2.

Trường hợp không thỏa thuận bồi thường thì phải làm hệ thống kênh mương tiêu thoát nước và đường giao thông nội đồng cho các hộ dân để thuận tiện sản xuất nông nghiệp và bốc dỡ hoặc hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân bốc dỡ, di chuyển đất đá rơi vãi khi tiến hành san lấp mặt bằng. Đồng thời giao cho Chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và môi trường kiểm tra, xem xét giải quyết theo quy định. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, Ban tiếp công dân trước ngày 15/4 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Nghệ An, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An.

Xóm trưởng xóm 1, xã Hưng Thịnh chỉ vị trí đường giao thông nội đồng và kênh tưới tiêu đã bị thu hồi. Bà Hoa cho biết việc này cá nhân bà không hề hay biết.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Phòng TNMT huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết: "Diện tích đất nông nghiệp của những hộ dân trên không nằm trong dự án mà Công ty TNHH Hiến Thành được phê duyệt. Những thửa đất này nằm trong hành lang của tuyến đường tránh TP.Vinh.

Nhà đầu tư không được thuê đất tại vị trí trên, tuy nhiên họ vẫn phải thực hiện thỏa thuận giải phóng mặt bằng nếu muốn lấy mặt tiền thông thoáng. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa thống nhất dẫn đến việc người dân khiếu kiện, kiến nghị".

"Việc thu hồi đường giao thông nội đồng, mương thủy lợi thuộc quyền của UBND tỉnh. Nếu có ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của nhân dân chúng tôi cũng đã giao cho xã cùng cán bộ của phòng phối hợp kiểm tra xử lý, giải quyết", vị cán bộ Phòng TN&MT Hưng Nguyên cho biết thêm.

Một người dân tại đây bức xúc, các anh xem thực tế ở đây như thế này, đất thành một cái ao, đường xuống cũng không có thì làm sao mà sản xuất được. Ngay khi lập, phê duyệt dự án thì các cơ quan chức năng cũng phải tính đến hoàn cảnh của các hộ dân chúng tôi, sao lại quên đi.

Từ khi doanh nghiệp tiến hành san lấp mặt bằng, triển khai dự án nhiều lần người dân nơi đây cũng đã tập trung để bày tỏ sự phản đối.

Thiết nghĩ UBND huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An sớm xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn, ổn định đời sống của người dân nơi đây.

