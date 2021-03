Nghệ An: Dân lo lắng khi trâu bò xuất hiện bệnh lạ

Cụ thể, đàn trâu bò của người dân tại xóm Thịnh, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) liên tục xuất hiện nhiều cục lớn, nhỏ trên cơ thể, lở loét... Đây được xem là bệnh lạ vì lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn với các triệu chứng khác biệt so với các bệnh trước đây. Triệu chứng ban đầu là bò bỏ ăn, sốt cao, vài ngày sau nổi dày đặc các cục to nhỏ trên cơ thể, sau đó những cục này bị tan ra, gây lở loét.

Sau khi phát hiện, một số hộ dân đã báo cho chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Chi cục Thú y và huyện Nghi Lộc đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm và kết luận số gia súc trên đã bị nhiễm bệnh viêm da nổi cục - một loại dịch bệnh mới xuất hiện tại Việt Nam vào cuối năm 2020 ở các tỉnh phía Bắc.

Được biết hiện xóm Thịnh Lạc, xã Nghi Vạn đã có 6 con trâu bò của 4 hộ gia đình bị nhiễm bệnh này. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An đã khuyến cáo bà con cách ly những trâu bò bị nhiễm bệnh, chăm sóc tốt để tăng sức đề kháng và khả năng phục hồi, phun thuốc khử trùng, diệt khuẩn thường xuyên, nếu trâu bò bị chết phải tổ chức tiêu hủy, không giết mổ và bán ra thị trường. Đối với gia súc chưa bị bệnh sẽ được tiêm vaccine để phòng bệnh.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết