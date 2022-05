Nghệ An: Dân khốn khổ vì đường vừa làm xong đã xuống cấp nghiêm trọng

Hố sụt lún trên đường được người dân che đậy để người đi đường tránh.

Đoạn đường này do Ban QLDA xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Cty CP Hưng Phát JSC thi công.

Tuyến đường nằm trong gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây lắp đường Mai Lão Bạng và tuyến đường Nguyễn Gia Thiều đến đường Nguyễn Viết Xuân (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông) thuộc dự án Hệ thống thoát nước (Giai đoạn 1) khu vực phía Bắc đường NguyễnSỹ Sách, thành phố Vinh. Gói thầu được khởi công xây dựng từ ngày 29/10/2019, thời gian thực hiện hợp đồng là 14 tháng với giá trị hợp đồng 17 tỉ đồng.

Hố sụt lún được vá đắp bị bong tróc và lan rộng ra trên mặt đường

Theo hợp đồng thi công, đến nay gói thầu đã vi phạm tiến độ thực hiện. Cụ thể ở đây là nhà thầu Công ty CP Hưng Phát JSC đã vi phạm tiến độ thực hiện hợp đồng. Vì thế, dự án vẫn chưa được bàn giao công trình để đưa vào sử dụng.

Điều đáng nói, theo phản ánh của người dân, tuyến đường Mai Lão Bạng chưa thi công hoàn thiện thì đã hư hỏng, xuống cấp nặng nhưng không được sửa chữa kịp thời.

Những ngày cuối tháng 4/2022, PV có mặt tại đường Mai Lão Bạng và chứng kiến đoạn đường dài khoảng 1km đã xuất hiện nhiều điểm xuống cấp, bong tróc, vỡ bê tông và sụt lún cho thấy phản ánh của người dân là có cơ sở.

Điểm sụt lún thành hố sâu trên đường rất nguy hiểm

Xe ô tô khi đi ngang đoạn đường này phải đi chậm để tránh những đoạn sống đường nhô lên cao chạm gầm xe. Xe máy cũng không dám đi nhanh vì đường đá dăm lởm chởm. Mặt đường bị hư hỏng nặng, có những chỗ mặt đường lõm xuống sâu khiến giao thông đi lại hết sức khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Hiệp (58 tuổi) một người dân sinh sống tại đường Mai Lão Bạng cho biết, tuyến đường được đưa vào sử dụng được một thời gian nhưng hiệu quả thoát nước không cao, nhiều chỗ xuất hiện sụt lún gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Vào những ngày mưa, mặt đường trở thành những ao nước, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra tại đây có người phải nhập viện. Khi trời nắng thì bụi bay mù mịt.

Vị trí này xuất hiện "ổ gà" lớn gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại

“Người dân chúng tôi thấy quá nguy hiểm nên đã dùng bao cát để chắn lại để cảnh báo cho người tham gia giao thông tránh xa. Chỉ mong con đường này sớm được tu sửa để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, cũng như giúp cho việc lưu thông hàng hoá, đi lại của người dân thuận tiện hơn”, ông Hiệp nói.

Một hố sụt được người dân dùng xi măng lấp lại hơn 1 tháng nhưng nay đã tróc vỡ

Ông Võ Thanh Nhã - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Phú thông tin, sau khi tuyến đường xuất hiện các hố sụt, lún trên đường, xã đã nhiều lần liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư đề nghị khắc phục, nhưng sau khoảng thời gian hơn một năm thì chủ đầu tư vẫn chưa đôn đốc được nhà thầu xử lý, tại các vị trí sụt lún ngày càng sâu hơn và mở rộng hơn.

Gần đây nhất vào ngày 10/3/2022 UBND xã Nghi Phú tiếp tục công văn gửi lên Ban QLDA xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An đề nghị khắc phục tuyến đường tránh ảnh hưởng tới người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này.

Một vị trí sụt lún nằm cạnh miệng mương thoát nước dài hơn 1m, sâu khoảng 10cm

Còn ông Trần Văn Dũng – Phó Giám đốc Ban QLDA xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An cho biết, hiện Ban đã nhận được phản ánh về vấn đề này và sẽ cho anh em kiểm tra xử lý. Nguyên nhân ban đầu hiện tại là do địa chất thì nhà thầu có xử lý các chất chống thấm, ngoài ra còn do hiện tượng cát chảy dẫn đến bị sụt lún, mưa ngập nước khiến cho phần đường bị rộp. Giao thông di chuyển qua đoạn đường tương đối lớn, cộng thêm việc tu bổ, khắc phục không được thường xuyên khiến con đường bệnh ngày càng trầm trọng.

“Sau khi tiếp nhận được đơn thư của dân kèm theo công văn của xã Nghi Phú thì chúng tôi đã ra kiểm tra và làm văn bản gửi nhà thầu để yêu cầu nhà thầu khắc phục”, ông Dũng cho biết.

Tác giả: Quang Vinh - Quỳnh Trang - Kim Long

Nguồn tin: baophapluat.vn