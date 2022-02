Nghệ An đảm bảo kịp thời vật liệu phục vụ thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh

Phát biểu tại hội nghị nêu trên, ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Nhu cầu dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An cần 13,5 triệu m3 vật liệu xây dựng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 47 mỏ đã được cấp phép hoạt động khoáng sản với tổng trữ lượng đã phê duyệt là 41,7 triệu m3; 75 mỏ đá xây dựng với trữ lượng mỏ khoảng 93,313 triệu m3, công suất khai thác 7,98 triệu m3; 61 mỏ cát, sỏi xây dựng, trữ lượng mỏ khoảng 21,165 triệu m3. Vì vậy, Nghệ An đáp ứng và đảm bảo kịp thời đối với nhu cầu vật liệu phục vụ thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

“Tại Nghệ An, tổng nguồn vốn đã phê duyệt dự án được 2.761,874 tỷ đồng. Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An phải thực hiện chuyển đổi đầu tư dự án từ hình thức PPP sang hình thức đầu tư công. Với tầm quan trọng của dự án, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành và địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, tập trung ưu tiên thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đến nay, Nghệ An đã giải phóng mặt bằng được khoảng 87,54/87,84km” – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cho biết thêm.

Thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua địa bàn Nghệ An.

“Hiện nay, Nghệ An còn lại 0,302km chưa được giải phóng mặt bằng và một số điểm cục bộ nhỏ lẻ. Các địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, đồng thời đang tiến hành tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng cho dự án. Dự kiến sẽ hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 2/2022 và khi nhà thầu triển khai thi công dự án sẽ tập trung giải quyết kịp thời” – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh khẳng định tại hội nghị.

Tác giả: Hoàng Lan

Nguồn tin: doanhnghiephoinhap.vn