Nghệ An đã sẵn sàng cho kỳ thi THPT an toàn, nghiêm túc

Giáo dục

Nghệ An là một trong những tỉnh có số lượng tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cao nhất cả nước, với gần 37.000 thí sinh dự thi tại 69 điểm thi. Để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, toàn tỉnh đã huy động trên 3.000 cán bộ, giáo viên làm công tác giám thị và thực hiện các nhiệm vụ tại các hội đồng thi. Bên cạnh đó, huy động gần 2.000 người thuộc lực lượng khác như công an, dân quân, bảo vệ, y tế… để đảm bảo an toàn và phục vụ kỳ thi.