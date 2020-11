Nghệ An: Công ty xây dựng số 16 thi công đường nhếch nhác, 'giăng bẫy' người dân

Theo ghi nhận tại đường Phạm Ngọc Thạch, thuộc phường Hưng Dũng, TP Vinh (Nghệ An), dự án nâng cấp đường và hệ thống thoát nước thi công không đảm bảo an toàn gây khó khăn, mất an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Việc thi công dang dở, cẩu thả đã tạo thành những điểm đen, ổ gà, ngập úng trong mùa mưa bão, những "cái bẫy" chết người trong điều kiện thời tiết mưa bão, gây ngập úng cục bộ. Công trình được thi công trong điều kiện rào chắn hạn chế, không có biển báo trong khi tuyến đường có mật độ giao thông đông.

Dự án hiện đang thi công hệ thống mương thoát nước, phần nền đường chưa làm; mặt đường khu vực thi công phát sinh các ổ gà, ngập nước gây mất an toàn giao thông. Ngoài ra, đơn vị thi công còn sử dụng lòng đường tập kết vật tư, thiết bị máy móc thi công.

Đơn vị thi công "giăng bẫy" người đi đường

Đáng nói, đơn vị thi công không hề bố trí hàng rào thi công hay lực lượng điều tiết giao thông tại công trường theo đúng quy định.

Ngoài ra, một số hố thu đang cao hơn mặt đường khoảng 10cm nhưng không được rào chắn để cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Được biết, đây là công trình chào mừng đại hội Đảng bộ phường Hưng Dũng. Lý giải về tình trạng trên, ông Nguyễn Ngọc Khánh, Chủ tịch UBND phường Hưng Dũng cho biết, trong quá trình thi công do mắc dịch bệnh, thời tiết mưa gió và có phát sinh một số hạng mục nên có chậm tiến độ. Việc đơn vị thi công chậm cũng dẫn tới tình trạng ngập úng trên tuyến đường.

Vị này cho biết sẽ rút kinh nghiệm và chấn chỉnh ngay. Đồng thời sẽ nhắc nhở và yêu cầu đơn vị thi công bố trí cảnh báo đầy đủ, lắp đặt đầy đủ biển báo công trình, người điều tiết giao thông. Tại vị trí các hố ga, đã tháo rào chắn đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường. Nếu xảy ra tai nạn, đơn vị thi công hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Tuyến đường nhếch nhác

Công trình này có cơ cấu nguồn vốn, thành phố 40%, còn lại nguồn ngân sách phường và nhân dân đóng góp. Cụ thể, ngoài nguồn ngân sách phường hơn 4,7 tỷ đồng thì chủ đầu tư còn huy động từ khối có đường đi qua đóng góp.

Được biết, Dự án nâng cấp đường Phạm Ngọc Thạch, phường Hưng Dũng có chiều dài 877m, quy hoạch rộng 12m, mặt cắt lòng đường 6m, vỉa hè 2 bên , mỗi bên 3m. Tổng vốn đầu tư gần 9 tỷ đồng được khởi công từ tháng 3/2020.

Công trình do Công ty xây dựng số 16 thi công. Dự án khi hoàn thành sẽ giải quyết việc thoát nước cho người dân trong khu vực, mở rộng đường sá góp phần phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Tác giả: Bảo Khánh (T/h)

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn