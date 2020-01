Tết yêu thương tại Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương.

Sáng 6/1, bà Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tham dự Chương trình “Tết yêu thương” tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức.

Cùng dự có ông Võ Trọng Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có ông Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh; bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, cùng lãnh đạo các sở ngành, chính quyền địa phương huyện Quỳnh Lưu…

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng hoan nghênh và đánh giá cao sự ổn định về chính trị, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên bộ và trên biển; thực hiện tốt công tác đối ngoại với nước bạn Lào; công tác vận động quần chúng được coi trọng;…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, “Nghệ An luôn là điểm sáng về thực hiện chính sách xã hội”

Năm 2019, Nghệ An đạt kết quả phát triển KT – XH tốt hơn những năm trước, đặc biệt trong quá trình phát triển, lãnh đạo tỉnh luôn chú tâm chăm lo đến công tác an sinh - xã hội, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi còn khó khăn và thực hiện chính sách đối với người có công với nhiều cách làm sáng tạo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định: “Nghệ An luôn là điểm sáng về thực hiện chính sách xã hội”, và cho biết thêm, nhiều nội dung công tác của Quốc hội, Chính phủ đã được tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, học tập kinh nghiệm ở Nghệ An.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng, đoàn kết, anh hùng để dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh xây dựng tỉnh nhà càng tiến bộ, như mong muốn của Bác Hồ là tỉnh kiểu mẫu, tỉnh khá.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà Tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Lại, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu

Dịp này, Ban tổ chức trao quà Tết cho 2 Mẹ Việt Nam anh hùng; 20 gia đình chính sách; 50 hộ gia đình phụ nữ nghèo, khuyết tật, phụ nữ có hoàn thành đặc biệt khó khăn; trao kinh phí xây dựng 5 công trình nước sạch, vệ sinh cho 5 hộ gia đình; 30 suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích tốt trong học tập trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Ban tổ chức cũng trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho 4 hộ trên địa bàn các huyện Nghĩa Đàn, Kỳ Sơn, Anh Sơn, Quế Phong và hỗ trợ 1 mô hình sinh kế tại thị xã Hoàng Mai. Cũng trong dịp này, đồng chí Tòng Thị Phóng tặng 20 triệu đồng cho Hội Khuyến học xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu.

Tại chương trình, UBND huyện Quỳnh Lưu cũng trao hỗ trợ kinh phí xây dựng 11 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo trên địa bàn huyện.

Tác giả: Ngô Toàn

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam