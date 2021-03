Nghệ An: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tuyển dụng đặc cách giáo viên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung kết luận phiên tiếp công dân tháng 3.2021. Ảnh: PQ

Ngày 15.3, ông Nguyễn Đức Trung –Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3/2021.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Khánh trú tại xóm Vinh Ân, xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trước ngày 31.12.2015 đối với bà.

Theo Sở Nội vụ Nghệ An, bà Nguyễn Thị Khánh có quá trình công tác 16 năm, trong đó có 12 năm công tác tại Trung tâm GDTX huyện Thanh Chương do Sở GD&ĐT quản lý và 4 năm công tác tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - GDTX huyện Thanh Chương do UBND huyện quản lý với 2 bằng tốt nghiệp cử nhân Vật lý và cử nhân Tin học, tham gia đóng bảo hiểm.

Sở Nội vụ Nghệ An khẳng định bà Khánh đủ điều kiện để được xem xét, tuyển dụng đặt cách theo Văn bản số 5378/BNV-CCVC Bộ Nội vụ. Do đó, đề nghị UBND huyệnThanh Chương rà soát lại biên chế, có thể xem xét bố trí việc làm phù hợp ở các trường cấp 1, hoặc cấp 2 tại huyện để có thể tiếp nhận bà Khánh vào giảng dạy.

Sau khi xem xét, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kết luận: Để giải quyết dứt điểm vụ việc và đảm bảo quyền lợi của giáo viên hợp đồng, nhất là trường hợp con em của gia đình chính sách, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Thanh Chương chủ trì, phối hợp với Sở GDĐT rà soát lại cơ cấu vị trí việc làm, tuyển dụng đặc cách viên chức đối với bà Nguyễn Thị Khánh một cách phù hợp, đảm bảo quy định pháp luật.

Các ngành, địa phương cần nhìn nhận đúng trách nhiệm của mình, không được đùn đẩy cho nhau và báo cáo kết quả giải quyết cho Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30.4.2021.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động