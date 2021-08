Nghệ An: Chủ đầu tư có “làm ngơ” cho nhà thầu làm sai?

Đoạn thi công sát đường cũ nhưng không có biện pháp đảm bảo giao thông

Vừa qua, Tạp chí Vật liệu xây dựng nhận được thông tin từ người dân phản ánh về việc Dự án quốc lộ 15A có dấu hiệu sai phạm trong việc sử dụng mỏ đất đắp nền đường và một số quy định của Luật xây dựng năm 2014 trong quá trình thi công.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, PV đã có mặt tại công trường và ghi nhận những thông tin người dân phản ánh là hoàn toàn có cơ sở.

Ghi nhận đầu tiên của PV là điểm đầu và cuối dự án không có biển báo thông tin dự án theo điều 109 Luật xây dựng năm 2014. Theo đó biển báo thông tin dự án phải thể hiện đầy đủ các nội dung: Tên Dự án, quy mô công trình, Ngày khởi công, ngày hoàn thành, Tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tổ chức thiết kế xây dựng và tổ chức hoặc cá nhân giám sát thi công xây dựng, bản vẽ phối cảnh công trình.

Một số đoạn thi công sát đường cũ, người dân và các phương tiện giao thông vẫn thông suốt nhưng đơn vị thi công không có biển cảnh báo, rào chắn, không có công nhân hướng dẫn phân luồng, đảm bảo giao thông, …

Trên hiện trường thi công không thấy bóng dáng cán bộ kỷ thuật, cán bộ tvgs và cán bộ ban QLDA đâu,….mặc nhiên cho các lái xe chở đất đổ xuống khu vực đất đắp nền đường mà không có ai kiểm tra chất lượng đất đắp ra sao? Nguồn gốc đất đắp lấy từ đâu? Chiều dày các lớp đất đắp thế nào?… cho xe san ủi và tiến hành lu lèn. Liệu việc sử dụng nguồn đất đắp, chiều dày các lớp đắp đất không được kiểm tra như vậy thì việc lu lèn có đạt độ chặt theo quy đinh và theo hồ sơ thiết kế không?

Đất đắp do Công ty cổ phần xây lắp Giang Sơn sử dụng đắp đất nền đường

Theo PV được biết trong hồ sơ thiết kế - dự toán được phê duyệt nguồn đất đắp nền đường của dự án này là lấy tại mỏ Eo Gió - Cty Phú Nguyên Hải nhưng khi PV tìm hiểu thực tế thì không có nhà thầu nào lấy từ mỏ Eo Gió. PV đã liên hệ với ông Lê Mạnh Hải chủ mỏ Eo Gió, Giám đốc Cty Phú Nguyên Hải, thì được ông Hải cho biết là không có Doanh nghiệp nào liên hệ với Công ty ông để mua đất cả. Vậy đất đắp nền đường của Dự án lấy ở đâu?

Để hiểu rõ hơn về dự án và cũng như phản ánh vấn đề trên tới chủ đầu tư, PV 02 lần tìm đến Sở GTVT và Ban Quản lý dự án Công trình giao thông - Sở GTVT Nghệ An, đã có cuộc trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Đức An Phó Giám đốc Sở GTVT Nghệ An và Ông Nguyễn Hoàng Lân Phó Giám đốc Ban QLDA CTGT - Sở GTVT Nghệ an, PV đã cung cấp thông tin, hình ảnh việc nhà thầu đã không lấy đất đúng vị trí theo hồ sơ thiết kế và hỏi về phía chủ đầu tư biết hay chưa? Liệu việc lấy đất lậu, đất sai thiết kế như vậy có đảm bảo chất lượng công trình hay không? Công tác đảm bảo giao thông trong quá trình thi công không đúng theo quy định? Sau 2 lần PV làm việc thì đến nay đã gần 01 tháng nhưng bên phía Sở GTVT Nghệ An, Ban QLDA CTGT chưa có câu trả lời cho chúng tôi.

Được biết dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A là dự án được Bộ GTVT "ủy thác" cho Sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư. Dự án này được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành. Giai đoạn 2 được chia thành 2 gói, gói số 19 và gói số 20. Đáng chú ý là gói thầu số 19 được ông Hoàng Phú Hiền – Giám đốc Sở GTVT Nghệ An đã ký Quyết định số 350/QĐ-SGTVT ngày 09/6/2021 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Liên danh Công ty cổ phần tổng công ty xây dựng Nghệ An và Công ty cổ phần xây lắp Giang Sơn với giá trúng thầu: 100.443.703.000 đồng.

Điều đáng nói, chủ đầu tư là Sở GTVT tỉnh Nghệ An, đơn vị tư vấn giám sát cũng như nhà thầu thi công đều là những đơn vị lớn nhưng lại dám ngang nhiên “qua mặt” các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An để lấy đất đắp nền sai hồ sơ thiết kế.

Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 15A đoạn Km301+500 - Km333+200, tỉnh Nghệ An nhằm góp phần hoàn chỉnh mạng lưới đường bộ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của khu vực tuyến đi qua, bảo đảm an ninh, quốc phòng quốc gia; Đáp ứng nhu cầu phát triển giao thông trong tương lai. Một dự án trọng điểm mang ý nghĩa vô cùng to lớn như vậy nhưng tại sao việc nhà thầu lấy đất lậu, lấy đất sai thiết kế trong thời gian dài như thế mà chủ đầu tư, tư vấn giám sát không hề hay biết? Phải chăng giá đất giá rẻ hơn, hay sẽ giảm được nộp thuế cho Nhà nước so với đúng thiết kế? Dư luận đang đặt ra câu hỏi hoài nghi có hay không việc chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát làm ngơ, “bắt tay” nhau với nhà thầu để trục lợi bất chính từ sự gian lận trên? Hay có sự “mập mờ” nào khác? Câu hỏi này xin gửi về các cơ quan, ban ngành chức năng tỉnh Nghệ An.

Qua sự việc nêu trên ai dám tin tưởng vào chất lượng của công trình này? Đó là chưa kể đến việc nhà thầu thi công đã có dấu hiệu “trốn” thuế tài nguyên, phí môi trường và các loại thuế, phí khác liên quan đến khoáng sản đất san lấp phục vụ cho dự án nêu trên.

