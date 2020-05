Nghệ An: Chính quyền "bật đèn" cho buôn bán, kinh doanh trên đất công viên

Your browser does not support the video tag.

Biến công viên thành nơi buôn bán kinh doanh.

Những ngày qua, dư luận trên địa bàn thị trấn Dùng (huyện Thanh Chương, Nghệ An) bức xúc về việc hàng chục hộ dân đổ xô ra công viên thị trấn này dựng lán để kinh doanh buôn bán trà đá, trà chanh.

Theo ghi nhận của PV, hàng đêm tại công viên này loa nhạc từ các quán trà đá, trà chanh mở hết công suất để “chào đón” khách tới đây để giải trí.

Việc mở loa nhạc không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của những người dân xung quanh mà người dân còn cảm thấy như bị “tra tấn” bởi không gian yên tĩnh vốn có. Điều đáng nói hơn, mặt bằng mà các hộ kinh doanh buôn bán không phải là mảnh đất trống mà là công viên cạnh hồ nước đã được trồng cỏ, trồng hoa xanh tốt.

Hàng chục hộ dân đổ xô ra công viên thị trấn này dựng lán để kinh doanh buôn bán trà đá, trà chanh gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân nơi đây.

“Trong thời gian gần đây, đã thành thường lệ, cứ khoảng từ 19h đến 23h, các quán trà đá, trà chanh đông nghịt người gây ồn ào, ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi. Đặc biệt những gia đình ở gần con em không thể học bài vì những âm thanh tra tấn”, một người dân ở gần bức xúc.

Việc cho lập các quán hàng buôn bán khiến nhiều người qua lại dẫm cỏ gây hư hỏng cảnh quan và mất an ninh trật tự. Không những thế, các quán hàng đã chiếm mất những không gian đẹp khiến người dân trên địa bàn thị trấn không còn không gian để vui chơi, tập thể dục. Sau những đêm buôn bán công viên trở thành nơi tập kết rác lớn…

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương cho biết: “Ở đây đã xảy ra tình trạng tranh chấp để chiếm mặt bằng buôn bán. Sau khi nắm thông tin chúng tôi giao lại cho Công an thị trấn quản lý để đảm bảo an ninh trật tự”.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Công an thị trấn Dùng xác nhận phía đơn vị đã cho hơn 10 hộ dân thuê làm địa điểm kinh doanh trà đá, trà chanh trên khu vực bãi cỏ và công viên này.

Vị lãnh đạo công an thị trấn này cho biết thêm, các quán hàng này hoạt động tại đây đã lâu. Trước đây, do nhiều quán hàng mọc lên nên xảy ra tình trạng tranh chấp, đánh đập nhau để giành vị trí buôn bán. Công an thị trấn Dùng sau đó đã vào cuộc, đảm bảo an ninh trật tự.

Việc buôn bán kéo dài tận đến đêm khuya.

Để không xảy ra tình trạng lấn chiếm, tranh giành nhau, Công an thị trấn đã tiến hành cho các hộ dân thuê và thu tiền theo tháng với mức thu 50.000 đồng/1 tháng/1 hộ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thế Cường - Trưởng phòng Công thương huyện Thanh Chương cho biết: “Hiện phía phòng chưa nắm được thông tin về việc UBND thị trấn cho các hộ kinh doanh để buôn bán. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại vấn đề này”.

Việc các hộ dân được chính quyền “bật đèn” để kinh doanh người dân hết sức bức xúc. Dư luận đặt ra câu hỏi, dựa vào đâu mà thị trấn Dùng lại đưa bãi cỏ, công viên chung của thị trấn để cho một số hộ cá nhân dùng làm kinh doanh buôn bán? Số tiền thu từ các hộ kinh doanh được làm gì? và nếu khi công viên xuống cấp, bãi cỏ hư hỏng do việc buôn bán gây ra thì đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm để tu sửa?...

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng huyện Thanh Chương cần sớm vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm để trả lại bãi cỏ, công viên cho đúng chức năng vốn có của nó.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí