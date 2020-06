Nghệ An chi trả trên 126 tỷ đồng/tháng tiền trợ cấp thường xuyên cho người có công

Tại buổi tiếp thân mật giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) và Đoàn người có công với cách mạng tiêu biểu tỉnh Nghệ An nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Hồ Thị Châu Loan – Phó Giám đốc Sở LĐ-TBXH tỉnh Nghệ An cho biết: Tỉnh hiện nay 45.000 người tham gia lực lượng thanh niên xung phong, trên 167.000 người tham gia lực lượng dân công hoả tuyến ở các chiến trường; trong số đó có 45.000 người được công nhận liệt sỹ; 5.178 người được công nhận cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ hoạt động Tiền khởi nghĩa; 2.743 Mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu bà Mẹ Việt Nam anh hùng; 927 người là cán bộ hoạt động bị địch bắt tù đày; trên 40.012 người là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh trên 18.000 người; 500.000 gia đình và cá nhân được tặng thưởng huân huy chương kháng chiến và trên 30.000 người trực tiếp tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị phơi nhiễm chất độc hoá học.

Trong những năm qua, cùng với nỗ lực phấn đấu, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách đối với người có công; tập trung giải quyết những tồn đọng về xác nhận, công nhận người có công; huy động các nguồn lực xã hội để không ngừng cải thiện đời sống của các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn.

Hiện nay, Nghệ An là một trong 3 tỉnh đang quản lý và chi trả trợ cấp thường xuyên và một lần cho người có công với cách mạng lớn trong cả nước. Tính đến 31/5/2020 toàn tỉnh đã và đang chi trả trợ cấp thường xuyên cho 71.210 đối tượng, chiếm tỷ lệ 2,24% so với dân số của toàn tỉnh, với số tiền chi trả hàng tháng trên 126 tỷ đồng/tháng.Nghệ An cũng là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước thực hiên chi trả trợ cấp hàng tháng đối với người có công trên toàn tỉnh qua bưu điện theo Đề án thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngoài ra, Nghệ An đã tổ chức tốt việc rà soát và cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ người có công gặp khó khăn do dịch bệnh Covid 19 theo Nghị quyết 42/ ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 NQ-CP của Chính phủ. Tính đến nay, 21/21 huyện, thành phố, thị xã đã thực hiện chi trả cho 62.019 đối tượng người có công và thân nhân người có công với cách mạng, với tổng kinnh phí: 93.028.500.000 đồng.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Lê Tấn Dũng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đã có nhiều sự quan tâm tới các đối tượng người có công. Những chính sách ưu đãi đã thể hiện sự quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước chăm sóc tới đời sống vật chất và tinh thần của người có công. Mặc dù vậy, so với những hy sinh, cống hiến cũng chỉ bù đắp phần nào, làm vơi đi một phần những mất mát, hy sinh to lớn... Thời gian qua, cùng với chính sách mới được sửa đổi, Đảng, Nhà nước tiếp tục điều chỉnh chính sách cho phù hợp với các đối tượng người có công, với mục tiêu phấn đấu nâng cao đời sống của người có công ngày một tốt hơn.