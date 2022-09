Nghệ An chỉ đạo xử lý vụ phụ huynh phản đối sáp nhập trường

Học sinh bậc THCS xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An đến trường sáng 9-9 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 9-9, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Anh Sơn, Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An liên quan đến việc sáp nhập trường tại xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn.

Công văn nêu trước tình hình một số học sinh lớp 9 xã Lạng Sơn không đến trường dự lễ khai giảng và học tập vào đầu năm học 2022 - 2023, sau khi nghe báo cáo của huyện Anh Sơn và nắm tình hình cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An có ý kiến:

Giao UBND huyện Anh Sơn tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội Lạng Sơn và các đơn vị liên quan tuyên truyền vận động học sinh đến trường theo kế hoạch năm học 2022 - 2023 đã được phê duyệt.

Theo kế hoạch này, học sinh khối lớp 6, 7 và 8 học tại điểm Trường THCS xã Lạng Sơn, học sinh khối 9 học tại điểm Trường THCS Khai Sơn nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của nhân dân, phụ huynh để rà soát lại việc thực hiện đề án quy hoạch mạng lưới trường, lớp đã được ban hành trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Chỉ đạo kiên quyết và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở, đe dọa, ngăn cấm học sinh đến trường theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn UBND huyện Anh Sơn thực hiện thành công các chỉ tiêu, mục tiêu, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2022 - 2023.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 9-9, ông Lê Đình Hà - hiệu trưởng Trường THCS Khai Lạng - cho hay trong buổi học sáng nay có 32 em học sinh khối 6, 7, 8 cùng 8 em học sinh khối 9 đến trường. Số học sinh đi học hôm nay ít hơn ngày 8-9 gần 50 em.

Tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ tháng 9 của tỉnh Nghệ An, ông Phạm Ngọc Cảnh - phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An - nhấn mạnh việc người dân cản trở việc đến trường của học sinh là hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, sáng 8-9, tại buổi đối thoại với phụ huynh xã Lạng Sơn, bà Bùi Thị Phượng - phó chủ tịch UBND huyện Anh Sơn - cho biết huyện sẽ tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh để báo cáo Thường trực Huyện ủy Anh Sơn xem xét về đề án sáp nhập trường, với mục đích cao nhất là đảm bảo quyền lợi được đến trường học tập của học sinh.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, sáng 7-9, hàng trăm phụ huynh tập trung trước cổng Trường THCS Khai Lạng cơ sở 2, đóng ở xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) để yêu cầu lãnh đạo địa phương, nhà trường giải quyết việc họ phản đối sáp nhập hai trường THCS Lạng Sơn và THCS Khai Sơn thành Trường THCS Khai Lạng. Nhiều học sinh dù đã vào trong sân trường nhưng cha mẹ đến trường không cho vào lớp học. Năm học 2022 - 2023, Trường THCS Khai Lạng có 441 học sinh ở hai xã Lạng Sơn và Khai Sơn, trong đó toàn xã Lạng Sơn có hơn 200 em.

