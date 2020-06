Nghệ An: Cháy lò ấp trứng và toàn bộ khu vực nhà ở của người dân

Theo đó, ngọn lửa được cho là bùng phát từ lò ấp trứng của gia đình anh Nguyễn Văn Hải ở khối 3, thị trấn Tân Kỳ. Sau đó cháy lan sang toàn bộ khu vực nhà ở cấp 4 của gia đình anh Hải.

Nhận được tin báo, Đội CC&CNCH số 5, Phòng PC 07, Công an Nghệ An phối hợp với công an huyện Tân Kỳ đã kịp thời có mặt dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng cộng thêm các vật liệu dễ cháy nên khu vực lò ấp trứng cũng như toàn bộ nhà ở cấp 4 của gia đình đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng gần 100 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện, hoặc có thể nhiệt độ lò ấp trứng quá cao nên đã gây ra vụ cháy.

Đội CC&CNCH số 5, Phòng PC 07, Công an Nghệ An đã lập biên bản bàn giao hiện trường cho công an huyện Tân Kỳ tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.