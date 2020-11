Nghệ An: Chây ì nộp thuế, ông lớn ngành xây dựng bị “tuýt còi”

Tòa tháp đôi Dầu khí Nghệ An nơi công ty đóng trụ sở.

Theo đó, vừa qua, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã có văn bản 4679/TB-CT thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty Cổ phần Tổng công ty xây lắp dầu khí Nghệ An, có địa chỉ tại tầng 8,9,10, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, đường Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An).

Cụ thể, Công ty Cổ phần Tổng Công ty xây lắp dầu khí Nghệ An bị thông báo ngừng sử dụng hóa đơn là do không chấp hành nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp theo Thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp số 9318/TB-CT ngày 15/9/2020 của Cục thuế tỉnh Nghệ An.

Được biết, trước đây, Công ty Cổ phần Tổng Công ty xây lắp dầu khí Nghệ An được xem là 1 trong những ông lớn trong ngành xây dựng tại Nghệ An. Ngoài ngành nghề kinh doanh chính Xây dựng công trình như: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình thủy, thủy lợi, điện năng (đường dây, trạm biến áp 500KV), các công trình hạ tầng kỹ thuật. Đợn vị này còn Đầu tư kinh doanh khu công nghiệp, khu đô thị, thủy điện…

Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An là thành viên của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tiền thân là Công ty Xây dựng Số 1 Nghệ An. Được thành lập 20/4/1961 và được tổ chức lại theo chỉ thị 500/TTG của Thủ tướng chính phủ, quyết định số 4495/QĐ-UB của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, là một trong những đơn vị hàng đầu của ngành xây dựng Nghệ An.

Từ ngày 19/ 01/2005 Tổng công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo quyết định số: 284/QĐ-UB-ĐMDN ngày 19/1/2005 của UBND Tỉnh Nghệ An và đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư số 1 Nghệ An.

Tháng 5/2007, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp nhận Công ty làm thành viên của Tập đoàn theo quyết định số: 2397/QĐ-DKVN ngày 04 tháng 05 năm 2007 và được đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An (Tên viết tắt PVNC).

Ngày 26/10/2007 Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chuyển 51% số cổ phần chi phối tại công ty PVNC sang Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và Công ty chính thức là thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Tháng 10/2010 đổi tên thành Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Thời điểm đó, việc gia nhập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt nam và trở thành Đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam đánh dấu một bước ngoặt quan trọng và mở ra nhiều triển vọng lớn cho Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An. Một mặt, Tổng công ty được nâng cao tiềm lực tài chính, tăng năng lực cạnh tranh, uy tín thương hiệu trên thị trường, mặt khác Tổng công ty còn có cơ hội tiếp cận với các dự án lớn của Tập đoàn Dầu khí và các đơn vị thành viên khác trong Tập đoàn. Đây chính là cơ hội lớn đối với Tổng công ty để có thể phát triển lên một tầm cao mới.

Tuy nhiên, trải qua thời gian, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, doanh nghiệp này ngày càng “đuối đà”, tiềm lực tài chính bị hạn chế so với các ông lớn cùng ngành mới nổi.

Công ty do ông Nguyễn Ngọc Bảng là người Đại diện pháp luật. Sau nhiều lần thay đổi, vốn điều lệ đơn vị này được tăng lên hơn 200 tỷ đồng vào năm 2012.

Ngày 09/06/2014, doanh nghiệp này Hủy niêm yết cổ phiếu trên HNX, ngày 01/10/2014 giao dịch trở lại UPCoM với mã Chứng khoán: PVA.

Ông lớn ngành xây dựng này có 1 công ty thành viên là CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Hà Tĩnh có địa chỉ tại số 415 đường Trần Phú, Phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) do ông Nguyễn Văn Cường lai người Đại diện pháp luật (với tổng vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2019 là 36 tỷ đồng).

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn