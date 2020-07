Nghệ An: Chấm dứt hoạt động 11 “siêu dự án” nhà ở

Đây là thông tin được ông Nguyễn Trường Giang – Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An xác nhận với PV sau công tác thanh kiểm tra các dự án chậm tiến độ trên địa bàn Nghệ An từ năm 2016 tới nay.

Một trong những dự án tại vị trí đất vàng ở phường Cửa Nam, Tp Vinh "giữ đất" hàng chục năm nay nhưng vẫn trong tình trạng dở dang

Theo đó, gần 4 năm qua, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành trong đó 4 đoàn giao cho Sở Xây dựng chủ trì, tiến hành thanh kiểm tra 110 dự án sử dụng đất trên địa bàn.

Qua các đợt kiểm tra, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh Nghệ An tiến hành thu hồi, chấm dứt hoạt động và hủy bỏ các văn bản pháp lý có liên quan tới 11 dự án nhà ở chậm tiến độ với tổng diện tích 510ha đất. Riêng Tp Vinh, số dự án bị đề nghị thu hồi nhiều nhất với 07 dự án, kế tiếp là thị xã Thái Hòa 02 dự án, các huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, thị xã Cửa Lò mỗi địa phương 01 dự án.

Trong tổng số 11 “siêu dự án” xây dựng nhà ở lần này các dự án được “điểm mặt, chỉ tên” nhiều nhất chủ yếu tập trung ở Tp Vinh gồm: Dự án Khu đô thị viễn thông và công nghệ thông tin tại phường Bến Thủy; Dự án cải tạo môi trường và xây dựng khu dịch vụ thương mại, nhà ở tổng hợp tại phường Cửa Nam; Dự án khu nhà ở kết hợp trung tâm thương mại, nhà ở liền kề và biệt thự tại xã Nghi Phú và xã Nghi Đức; Dự án khu dân cư tại xã Nghi Liên; Dự án khu nhà ở tại xã Hưng Hòa; Dự án tổ hợp chung cư, khu dịch vụ cộng đồng phụ trợ tại phường Hà Huy Tập; Dự án khu đô thị hỗn hợp sinh thái ven sông Lam tại xã Hưng Hòa.

Đáng quan tâm là nhiều dự án nói trên trước đó đã được UBND tỉnh Nghệ An và cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, bàn giao đất, giải phóng mặt bằng… tại các vị trí đắc địa của Tp Vinh hàng chục năm nhưng vẫn không thực hiện. Cá biệt, nhiều dự án tiến hành xây dựng dở dang rồi rơi vào cảnh “đắp chiếu” khiến đất vàng giữa lòng Tp Vinh bị bỏ hoang, gây bức xúc trong dư luận.

Đây cũng là vấn đề được các cử tri, đại biểu HĐND các cấp đưa ra chất vấn nhưng việc thu hồi, chấm dứt hoạt động vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để. Đại diện các Sở, ban ngành cũng đã ký, ban hành nhiều văn bản tham mưu UBND tỉnh đốc thúc chủ đầu tư triển khai theo đúng tiến độ cam kết nhưng tình trạng “găm đất”, “giữ đất” vẫn còn diễn ra.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến tình trạng nói trên chưa được giải quyết dứt điểm trong thời gian qua. Thậm chí, nhiều dự án đã được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận cho gia hạn, giãn tiến độ triển khai nhiều lần nhưng đến nay vẫn đang trong tình trạng “dậm chân tại chỗ”. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng tới công tác quy hoạch xây dựng đô thị mà còn gây tiền lệ xấu cho môi trường đầu tư của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

“Tiếp tục rà soát, đôn đốc các dự án khu đô thị, khu nhà ở đẩy nhanh tiến độ hoàn thành; chấm dứt hoạt động đối với các dự án không triển khai thực hiện hoặc triển khai thực hiện chậm tiến độ theo quy định pháp luật; hạn chế việc gia hạn, giãn tiến độ đối với các dự án chậm tiến độ, tránh tình trạng chủ đầu tư “giữ đất””- văn bản báo cáo số 1817 ngày 06/7/2020 do ông Nguyễn Trường Giang ký chỉ rõ.

Trước đó, từ năm 2012 đến năm 2017, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành nhiều quyết định về việc chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất và hủy bỏ các văn bản pháp lý có liên quan đến 129 dự án trên địa bàn.

