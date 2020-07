Nghệ An: Cánh tay Robot của nam sinh lớp 11 đạt giải Nhất cuộc thi Sáng tạo

Your browser does not support the video tag.

Em Phúc giới thiệu sản phẩm "Cánh tay Robot"

Đây là sản phẩm do em Trần Hữu Phúc - lớp 11E, Trường THPT Tương Dương 1 (huyện biên giới Tương Dương, Nghệ An) thực hiện.

Trong những ngày cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 2020 vừa qua, cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An được tổ chức. Cuộc thi năm nay, Ban tổ chức đã nhận được 125 hồ sơ dự thi ở 5 lĩnh vực là: Đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Các mô hình sản phẩm dự thi năm nay đều là những đề tài có tính thực tiễn cao, thể hiện năng lực sáng tạo và niềm đam mê khoa học của đông đảo học sinh.

Kết quả cuộc thi cho thấy nhiều em học sinh đã thực sự có phẩm chất và năng lực trong nghiên cứu khoa học. Và sản phẩm “Cánh tay Robot” của em Trần Hữu Phúc do thầy giáo Mai Đình Thịnh bảo trợ đã giành giải Nhất cuộc thi.

Chia sẻ với PV Dân trí, thầy giáo Mai Đình Thịnh - giáo viên dạy môn Vật lý của em Phúc tự hào: “Tôi cảm thấy rất vui khi sản phẩm "Cánh tay Robot" đạt giải Nhất. Tuy sản phẩm chưa thực sự hoàn thiện như ý tưởng của em Phúc nhưng đó là kết quả của sau bao ngày nỗ lực cố gắng mày mò nghiên cứu, chế tạo với một niềm đam mê mãnh liệt của Phúc.

Đó là mong muốn chế tạo ra các sản phẩm hữu ích con người, cho xã hội tương lai. Các dự án của Phúc luôn thể hiện điều đó, ví dụ các dự án “Robot quét rác thông minh”; “Máy rửa tay sát khuẩn tự động”; “Máy phát điện sử dụng nguồn năng lượng sạch và tự nhiên là gió và mặt trời” và “Cánh tay Robot”

Phúc giới thiệu "Máy rửa tay sát khuẩn tự động"

“Tôi mong muốn sản phẩm “Cánh tay Robot” của Phúc sẽ được đầu tư hoàn thiện để được trợ giúp cho người khuyết tật như cụt tay, liệt tay và thay thế tay người trong phòng thí nghiệm, tiếp xúc hóa chất, học làm việc trong môi trường độc hại, và phục vụ trong dây chuyền sản xuất tự động hóa…”, thầy giáo Mai Đình Thịnh mong muốn.

Phúc chia sẻ: “Từ nhỏ em đã có niềm đam mê với Robot và một số linh kiện, điện tử, lắp ghép. Lên lớp 10 em được sự hướng dẫn của thầy Mai Đình Thịnh để chế tạo ra những con Robot. Và khi lên lớp 11 em nghiên cứu, chế tạo ra cánh tay Robot dùng cho người khuyết tật và những nhà khoa học làm việc trong môi trường nguy hiểm. Em ước mơ sẽ trở thành một lập trình viên sáng tạo ra nhiều loại Robot để giúp đỡ cho mọi người”.

Hiện Phúc có một số dự án như: “Robot quét rác thông minh”; “Máy rửa tay sát khuẩn tự động”; “Máy phát điện sử dụng nguồn năng lượng sạch và tự nhiên là gió và mặt trời”....

Phúc sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố là bộ đội phục viên, mẹ là cán bộ hưu trí ở khối Hòa Bắc, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, Nghệ An. Chứng kiến tuổi cao, sức yếu của bố mẹ, Phúc ước mơ trong tương lai không xa, em có thể làm được một con Robot thông minh, điều khiển bằng tay thay em giúp việc cho những người sức yếu như bố mẹ.

Phúc bảo: "Em ước mơ sẽ trở thành một lập trình viên sáng tạo ra nhiều loại Robot để giúp đỡ cho mọi người”.

Em Phúc (thứ hai từ trái qua phải) nhận giải Nhất.

Tác giả: Nguyễn Duy - May Huyền

Nguồn tin: Báo Dân trí