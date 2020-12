Nghệ An: Cần làm rõ đơn thư tố cáo một bí thư xã

Các đảng viên lão thành tố cáo những sai phạm của bà Yến tới cơ quan báo chí.

Hưởng thay tiền phụ cấp của cấp dưới?

Ông Hoàng Văn Tự (60 tuổi, trú tại xóm 2, xã Thái Sơn, 50 năm tuổi đảng) đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nghi vấn nữ Bí thư Đảng ủy xã ăn chặn tiền phụ cấp của nhân viên. Theo đó, từ cuối năm 2012, bà Ng.Th. H. cán bộ xã Thái Sơn, có quyết định bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Thái Sơn (vị trí kiêm nhiệm). Với vị trí này, bà H. sẽ được hưởng phụ cấp theo quy định của nhà nước và đến hết năm 2019 bà H. mới thôi chức kiêm nhiệm nói trên.

Tuy nhiên, trong các bảng danh sách kê khai nhận tiền lương, phụ cấp thì người được “hưởng” số tiền phụ cấp kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội chữ thập đỏ lại là bà Nguyễn Thị Yến, hiện là Bí thư Đảng ủy xã Thái Sơn (thời điểm đó là Chủ tịch xã). Trong khoảng thời gian này, bà Yến chỉ là Chủ tịch danh dự Hội chữ thập đỏ xã (không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm), mọi công việc đều do bà H. đảm nhiệm.

Để xác minh làm rõ thông tin, chúng tôi đã làm việc với kế toán xã Thái Sơn hiện tại, đề nghị cung cấp bảng kê khai lương, phụ cấp trong thời kỳ này, nhưng kế toán xã từ chối với lý do “hồ sơ đang có đoàn kiểm tra”.

Tiếp tục tìm gặp chị Nguyễn Thị Lương, người từng làm kế toán tại xã Thái Sơn trong khoảng thời gian từ tháng 3/2015 – 10/2018, chị Lương xác nhận trong khoảng thời gian mình làm kế toán tại đây, bảng kê khai lương, phụ cấp của cán bộ, công chức tại xã được chuyển từ người tiền nhiệm cũng ghi phụ cấp đối với chức danh Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Thái Sơn, trong đó người được chi trả số tiền này là bà Nguyễn Thị Yến, khi đó là Chủ tịch UBND xã.

Chị Lương lý giải, việc chị H. có được bổ nhiệm chức danh này hay không chị không biết và cũng không thấy cán bộ này có thắc mắc. Khoảng thời gian này chị H. cũng không đưa quyết định ra để bổ sung, thay đổi, nên trong các khoản kê khai bà Yến vẫn là người được hưởng số tiền phụ cấp này, ghi rõ tên người được chi trả là bà Nguyễn Thị Yến. Còn bà Trúc – cán bộ Hội CTĐ huyện Đô Lương cũng xác nhận, bà H. là người được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội CTĐ xã Thái Sơn từ ngày 25/12/2012 đến hết năm 2019.

Trong khi đó, làm việc với phóng viên, bà Ng.Th.H. người được cho là bị “ăn chặn” số tiền phụ cấp nói trên, chỉ trả lời mình được lãnh đạo địa phương quan tâm và không có thắc mắc gì, số tiền lương hàng tháng được nhận cũng đã cao và hài lòng.

Theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND do UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì đối với việc kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, bà H được hưởng phụ cấp theo hệ số 0,9 x mức lương cơ sở.

Như vậy có thể bà H. đã bị người khác “hưởng” mất số tiền hơn 100 triệu đồng trong suốt 7 năm kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã.

Bị “tố” sai phạm, lộng quyền

Về nội dung thu chi, tài chính, trong đơn của đảng viên Hoàng Văn Tự nêu rõ: Trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND xã từ năm 2012 – 2013, thu chi nguồn quỹ cải tạo ruộng đất 66.600.000 đồng, thu chi năm 2013 để ngoài sổ sách 253.000.000 đồng, thu chi làm đường Minh Thái nghiệm thu chỉ 150.000.000 đồng, nhưng lập quyết toán với kho bạc là 265.000.000 đồng. N

ăm 2012, địa phương được hỗ trợ 450.000.000 đồng sửa chữa đập Yên Trạch, nhưng trong quá trình thi công chỉ mua 2 máy dầu bơm nước, 15 cái cống bê tông loại phi 30.

Đồng thời, kiến nghị làm rõ chi phí xây dựng đường bê tông xóm 8+9 dài 1025m, rộng 3m, dày 16cm dự toán 2,5 tỷ đồng, nhưng báo cáo trước đảng bộ là 3,8 tỷ đồng. Lập quỹ đào tạo cán bộ trái pháp luật. Lập phiếu khống năm 2012 và 6 tháng 2013 là 66.785.000 đồng.

Cũng trong thời điểm này, chi sai nguồn quỹ phát triển sản xuất là 66.570.000 đồng… Tất cả những sai phạm này đều nằm trong thời điểm bà Nguyễn Thị Yến giữ chức Chủ tịch UBND xã Thái Sơn.

Đơn tố cáo của đảng viên liên quan đến những sai phạm của bà Nguyễn Thị Yến – Bí thư Đảng ủy xã Thái Sơn.

Theo ông Tự, thời điểm trước đó, ông đã đề nghị cấp trên thanh tra rõ tài chính, nhưng huyện lại cử đoàn khảo sát, sau đó cũng không rõ kết quả. Đơn thư thì được chuyển lòng vòng. Bà Yến thì vẫn giữ chức Chủ tịch UBND xã, sau đó được bầu giữ chức Bí thư đảng ủy xã.

Ông Nguyễn Công Hoa (trú tại xã Thái Sơn) cho biết: “Chúng tôi cũng đề nghị làm rõ những nội dung tài chính đối với các công trình trên địa phương. Thời điểm tôi giữ chức PCT Hội đồng nhân dân xã cũng từng chỉ rõ những sai phạm, yêu cầu thu hồi những khoản chi sai, lập khống hồ sơ. Cụ thể tại biên bản giám sát, kiểm tra công tác tài chính xây dựng cơ bản năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 của Hội đồng nhân dân xã Thái Sơn cũng nêu rõ tổng số tiền chi sai là 66.576.000 đồng. Chi sai nguyên tắc tài chính, không đúng luật ngân sách là 66.785.000 đồng”.

Tìm hiểu thêm được biết, trong một vụ án tranh chấp đất đai kéo dài thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương, bà Yến là người xác nhận các bộ hồ sơ liên quan đến quá trình cấp sổ. Bộ hồ sơ bị giả mạo chữ ký. Vụ việc khiến ông Nguyễn Công Châu (73 năm tuổi Đảng) phải khốn khổ “hầu tòa” nhiều lần. Đến khi vụ việc được phanh phui những chữ ký là giả mạo thì ông Hoài (xóm trưởng, chồng bà Yến) bị kỷ luật. Cá nhân bà Yến thì chỉ bị yêu cầu kiểm điểm trước chi bộ cơ sở.

Làm việc với phóng viên, bà Nguyễn Thị Yến yêu cầu cung cấp các câu hỏi bằng văn bản sau đó sẽ có nội dung trả lời sau.

Tác giả: ĐIỀN BẮC

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết