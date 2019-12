Nghệ An: Cán bộ miệng nhai kẹo, tay cầm thuốc lá tiếp công dân tại phòng làm việc

Ngày 31/12, báo điện tử Tổ Quốc nhận được phản ánh của người dân về thái độ làm việc của một cán bộ thuộc Đội Trật tự đô thị phường Hà Huy Tập. Cụ thể, trong video mà công dân cung cấp, khi đến trụ sở phường Hà Huy Tập để làm việc với Đội Trật tự đô thị thì gặp cán bộ tên là Dũng tại phòng.

Cán bộ phường miệng nhai kẹo, tay cầm thuốc làm việc với công dân

Trong phòng làm việc, cán bộ này miệng liên tục nhai kẹo, tay cầm điếu thuốc và trả lời những thắc mắc của công dân về buổi làm việc.

Ngoài ra, vị cán bộ tên Dũng ngồi trong phòng có nhiều hồ sơ, tài liệu nhưng tay cầm điều thuốc. Nguy cơ dẫn đến cháy nổ tại cơ quan làm việc.

Vị cán bộ tên Dũng thuộc Đội trật tự đô thị phường Hà Huy Tập. Ảnh: Cắt từ video

Trao đổi với báo điện tử Tổ Quốc, ông Ngô Xuân Nam, Phó chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập, TP.Vinh xác nhận, người trong video là cán bộ của phường, thuộc đội Trật tự đô thị.

Ông Nam cho biết thêm, tại cơ quan có qui định cấm hút thuốc lá và phòng, chống cháy nổ.

Theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ban hành năm 2012, tại điều 6 trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương trong phòng, chống tác hại của thuốc lá khoản 1: Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ.

