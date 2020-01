Nghệ An: Cán bộ hoang mang vì thưởng Tết 40.000 đồng, "chắc uống ly cà phê rồi về"

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, nhiều cán bộ, nhân viên làm việc tại thư viện tỉnh Nghệ An ngỡ ngàng khi nhận được thông báo tiền chế độ Tết Canh Tý 2020 năm nay là 40.000 đồng/người.

Thư viện tỉnh Nghệ An được xây dựng 40 tỷ đồng.

Một cán bộ thư viện Nghệ An cho biết, mới có thông tin về mức thưởng Tết chứ chưa thấy văn bản ban hành chính thức. Tuy nhiên, việc thưởng Tết quá thấp đã khiến cho mọi người đang xôn xao lo lắng.

“Nếu với mức thưởng đó thì chỉ bằng ly cà phê ở ngoài quán. Hôm nào nhận chắc không ai muốn cầm, xuống uống cà phê rồi về”, người này cho hay.

Được biết, năm 2019, thưởng Tết của cán bộ, nhân viên tại thư viện tỉnh Nghệ An là 4 triệu đồng; còn năm 2018 là 5 triệu đồng.

Thư viện đang cho một số đơn vị thuê mặt bằng.

Điều đáng nói, thư viện tỉnh Nghệ An là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An được xây dựng 7 tầng khang trang, rộng lớn trên Đại lộ Lê Nin, TP Vinh, với số vốn đầu tư xây lắp là 40 tỷ đồng, khánh thành vào tháng 10/2010.

Hiện thư viện tỉnh Nghệ An đang cho một số đơn vị, doanh nghiệp thuê mặt bằng, văn phòng tại khuôn viên và trụ sở làm việc của mình như quán cà phê, hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ, lớp ngoại ngữ, phòng tập thể hình, cột viễn thông… với số tiền hàng chục triệu đồng một tháng.

Số tiền thuê vào khoảng chục triệu/tháng.

Liên quan đến vụ việc khiến nhiều cán bộ nhân viên hoang mang, ông Dương Duy Tiến, Giám đốc thư viện tỉnh Nghệ An xác nhận về thông tin trên. Giải thích về mức thưởng Tết quá thấp, ông Tiến nói: “Năm nay tiền chia cho anh em lấy từ nguồn thu trừ đi nguồn chi, còn lại chừng nào thì chia cho anh em chừng đó”.

Vị giám đốc khẳng định, theo các văn bản hiện hành thì đơn vị đều làm đúng quy định. Phía lãnh đạo thư viện tỉnh Nghệ An cũng thông cảm trước hoàn cảnh khó khăn của các gia đình cán bộ, nhân viên. Tuy nhiên, cơ quan phải tuân thủ đúng nguyên tắc tài chính của Nhà nước, không thể làm sai. Nếu giải quyết “linh động” cho cán bộ, nhân viên sẽ có đơn thư phản ánh, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về điều này.

Các phòng ban tại thư viện tỉnh Nghệ An.

Ông Hồ Mậu Thanh, Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An cũng xác nhận, tiền chế độ Tết năm nay của thư viện Nghệ An không sai theo các quy định đã ban hành.

Trước đó, sở Lao động - thương binh và xã hội Nghệ An cho biết, kết quả thống kê kế hoạch thưởng tết năm 2020 sau khi khảo sát tại 272 doanh nghiệp, mức thưởng bình quân các doanh nghiệp thưởng cho người lao động Tết âm lịch Canh Tý 2020 là 5,1 triệu đồng - 5,9 triệu đồng/người; cao nhất là 42,8 triệu đồng/người, thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin