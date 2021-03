Nghệ An: Các xe tuyến cố định đường 7 đã hoạt động trở lại

Ngày 4/3/2021, tại Bến xe phía Bắc thành phố Vinh, hơn 30 xe khách thuộc các đơn vị vận tải hành khách tuyến cố định đường 7, chạy từ thành phố Vinh (Nghệ An) lên các huyện miền núi Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn đã bãi bến, dừng chạy, căng băng-rôn để phản đối xe dù, xe vượt tuyến. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Liên quan đến việc hơn 30 xe khách tuyến cố định đường 7, chạy từ thành phố Vinh lên các huyện miền núi Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn (Nghệ An) đã dừng chạy, căng băng rôn để phản đối xe dù, xe vượt tuyến, sáng 7/3, đại diện Bến xe phía Bắc thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, tất cả các xe tuyến cố định đường 7 đã hoạt động trở lại bình thường để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân được thông suốt.

Nhằm giải quyết các kiến nghị chính đáng của các đơn vị kinh doanh vận tải, chiều ngày 5/3, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An Hoàng Phú Hiền đã chủ trì buổi đối thoại với các doanh nghiệp vận tải tuyến cố định đường 7.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã lắng nghe các ý kiến, phản ánh của các chủ doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định đường 7 về tình trạng xe dù, xe chạy vượt tuyến ngày càng gia tăng, làm ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hành khách của các xe tuyến cố định, tạo ra môi trường cạnh tranh không lành mạnh.

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Nghệ An cam kết, trên cơ sở phản ánh về xe dù xe chạy vượt tuyến bắt khách mà các đơn vị doanh nghiệp vận tải tuyến cố định gửi đến, Sở Giao thông vận tải Nghệ An sẽ phân loại những xe thuộc Sở quản lý sẽ mời các hợp tác xã và nhà xe đến xử lý; các xe ở các tỉnh, thành khác, Sở Giao thông vận tải Nghệ An sẽ có văn bản kiến nghị xử lý.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông vận tải Nghệ An tiếp tục cử 2 Đội Thanh tra giao thông cắm chốt một thời gian để xử lý đối với các xe dù, xe vượt tuyến ở trên tuyến đường 7. Sở Giao thông vận tải Nghệ An sẽ tiếp tục làm việc với Công an tỉnh Nghệ An để đề nghị lực lượng công an các huyện, thị quyết liệt xử lý nghiêm đối với những xe vi phạm hành trình. Ngoài ra, lực lượng chức năng tăng cường giám sát qua thiết bị giám sát hành trình để kiểm tra, xử lý với các xe dù, xe chạy vượt tuyến.

Như TTXVN đã đưa tin, trước đó từ ngày 3 đến 6/3, hơn 30 xe khách thuộc các đơn vị doanh nghiệp vận tải tuyến cố định đường 7 chạy từ thành phố Vinh lên các huyện miền núi Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn (Nghệ An) đã dừng chạy, căng băng rôn để phản đối xe dù, xe chạy vượt tuyến, tình trạng này đã ảnh hưởng lớn đến việc phục vụ nhu cầu đi lại của người dân./.

Tác giả: Tá Chuyên

Nguồn tin: bnews.vn