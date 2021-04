Nghệ An: Bắt vụ vận chuyển gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ

Số gỗ vẫn chuyển không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 1/4, thông tin từ đội CSGT số 5 phòng CSGT công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển số lượng gỗ không rõ nguồn gốc xuất xuất, không có dấu búa liềm của cơ quan Kiểm Lâm theo đúng quy định.

Theo đó, vào hồi 12h30, ngày 30/3, tại km 02, Quốc lộ 46B thuộc xã Nghi Kim – TP Vinh (Nghệ An), Tổ công tác CSGT thuộc đội CSGT số 5 phòng CSGT công an tỉnh Nghệ An đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã phát hiện xe ô tô tải (có mui) mang biển số 37C – 110.65 có dấu hiệu chở hàng cấm “Gỗ” không có giấy tờ về nguồn gốc xuất xứ, không có dấu búa liềm của Kiểm Lâm theo đúng quy định. Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành dừng xe và kiểm tra.

Chiếc xe chở gỗ.

Qua kiểm tra lái xe Lê Văn Linh (SN 1977), trú tại xóm 3, xã Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An đã không xuất trình được giấy tờ về hàng hóa trên xe, số gỗ trên xe không có dấu búa của Kiểm Lâm theo đúng quy định. Do vậy, tổ công tác đã yêu cầu lái xe làm việc và xác minh cụ thể số hàng hóa nêu trên.

Bước đầu tại cơ quan chức năng, tài xế Lê Văn Linh khai nhận số gỗ Hương nói trên được vận chuyển từ nhà ở xóm 3, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn đi xuống TP Vinh thì bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Hiện Đội CSGT số 5 – Phòng CSGT công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ để chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn